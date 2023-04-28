Челябинцев предупредили о морозах до -4 В Челябинской области ожидаются морозы до -4 29 апреля 2023 в 22:16 Размер текста - 17 + Предстоящая ночь станет одной из самых холодных Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Челябинской области в ночь на 30 апреля ожидается похолодание до четырех градусов мороза. Об этом жителей региона предупредили синоптики. «В ночь с 29 на 30 апреля в Челябинской области ожидается +1,+6, в низинах до -4. Днем +20,+25, на севере до +17», — сообщают синоптики Челябинского гидрометеоцентра. По данным метеорологов, ближайшая ночь будет самой холодной за предстоящие три дня. Кроме того, 30 апреля в области ожидается преимущественно юго-восточный либо южный ветер скоростью 3-8 метров в секунду, днем порывы до 13 метров в секунду. Ранее синоптики обещали, что на майские праздники в Челябинской области установится теплая погода с дневными температурами до +27. В регионе сохраняется высокий класс пожарной опасности. В Челябинской области в ночь на 30 апреля ожидается похолодание до четырех градусов мороза. Об этом жителей региона предупредили синоптики. «В ночь с 29 на 30 апреля в Челябинской области ожидается +1,+6, в низинах до -4. Днем +20,+25, на севере до +17», — сообщают синоптики Челябинского гидрометеоцентра. По данным метеорологов, ближайшая ночь будет самой холодной за предстоящие три дня. Кроме того, 30 апреля в области ожидается преимущественно юго-восточный либо южный ветер скоростью 3-8 метров в секунду, днем порывы до 13 метров в секунду. Ранее синоптики обещали, что на майские праздники в Челябинской области установится теплая погода с дневными температурами до +27. В регионе сохраняется высокий класс пожарной опасности. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям