28 апреля 2023

Челябинцев предупредили о морозах до -4

В Челябинской области ожидаются морозы до -4
© Служба новостей «URA.RU»
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Заморозки. Тюмень , погода, заморозки, замерзшая лужа, осень, лед, изморозь
Предстоящая ночь станет одной из самых холодных Фото:

В Челябинской области в ночь на 30 апреля ожидается похолодание до четырех градусов мороза. Об этом жителей региона предупредили синоптики.

«В ночь с 29 на 30 апреля в Челябинской области ожидается +1,+6, в низинах до -4. Днем +20,+25, на севере до +17», — сообщают синоптики Челябинского гидрометеоцентра.

По данным метеорологов, ближайшая ночь будет самой холодной за предстоящие три дня. Кроме того, 30 апреля в области ожидается преимущественно юго-восточный либо южный ветер скоростью 3-8 метров в секунду, днем порывы до 13 метров в секунду.

Ранее синоптики обещали, что на майские праздники в Челябинской области установится теплая погода с дневными температурами до +27. В регионе сохраняется высокий класс пожарной опасности.

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В Челябинской области в ночь на 30 апреля ожидается похолодание до четырех градусов мороза. Об этом жителей региона предупредили синоптики. «В ночь с 29 на 30 апреля в Челябинской области ожидается +1,+6, в низинах до -4. Днем +20,+25, на севере до +17», — сообщают синоптики Челябинского гидрометеоцентра. По данным метеорологов, ближайшая ночь будет самой холодной за предстоящие три дня. Кроме того, 30 апреля в области ожидается преимущественно юго-восточный либо южный ветер скоростью 3-8 метров в секунду, днем порывы до 13 метров в секунду. Ранее синоптики обещали, что на майские праздники в Челябинской области установится теплая погода с дневными температурами до +27. В регионе сохраняется высокий класс пожарной опасности.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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