Челябинцев предупредили о морозах до -4

В Челябинской области в ночь на 30 апреля ожидается похолодание до четырех градусов мороза. Об этом жителей региона предупредили синоптики.
«В ночь с 29 на 30 апреля в Челябинской области ожидается +1,+6, в низинах до -4. Днем +20,+25, на севере до +17», — сообщают синоптики Челябинского гидрометеоцентра.
По данным метеорологов, ближайшая ночь будет самой холодной за предстоящие три дня. Кроме того, 30 апреля в области ожидается преимущественно юго-восточный либо южный ветер скоростью 3-8 метров в секунду, днем порывы до 13 метров в секунду.
Ранее синоптики обещали, что на майские праздники в Челябинской области установится теплая погода с дневными температурами до +27. В регионе сохраняется высокий класс пожарной опасности.
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