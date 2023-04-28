28 апреля 2023

На курганском военном заводе будут производить истребители танков

«Курганмашзавод» наладит выпуск противотанковых пушек 2С25М и бронетранспортеров БТ-3Ф
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Вооруженные силы Великобритании. stock, нато, танк, Challenger 2, stock, Челленджер 2
Новая техника предназначена для уничтожения танков противника Фото:

На Курганском машиностроительном заводе (КМЗ, входит в холдинг госкорпорации «Ростеха») собираются выпускать самоходные противотанковые пушки и бронемашины. Контракты с Минобороны РФ уже подписаны, сообщили в пресс-службе госкомпании.

«В России запускают производство новейших истребителей танков. КМЗ наладит выпуск самоходных противотанковых пушек 2С25М и бронетранспортеров БТ-3Ф», — указано в telegram-канале «Ростеха».

Плавающая боевая машина БТ-3Ф предназначена для транспортировки подразделений военнослужащих, а также для огневой поддержки пеших формирований бойцов, указано в открытых источниках. Самоходная пушка, вооруженная артиллерийско-ракетным комплексом (калибр 125 миллиметров), способна развивать скорость на трассе до 70 километров в час, на плаву — до 9 километров. Машину можно транспортировать самолетами и кораблями, а десантировать — посадочным и парашютным способами.

В конце марта руководство КМЗ заявляло о готовности к выпуску самоходной противотанковой пушки. В рамках госиспытаний техника показала высокую точность и вездеходные качества.

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На Курганском машиностроительном заводе (КМЗ, входит в холдинг госкорпорации «Ростеха») собираются выпускать самоходные противотанковые пушки и бронемашины. Контракты с Минобороны РФ уже подписаны, сообщили в пресс-службе госкомпании. «В России запускают производство новейших истребителей танков. КМЗ наладит выпуск самоходных противотанковых пушек 2С25М и бронетранспортеров БТ-3Ф», — указано в telegram-канале «Ростеха». Плавающая боевая машина БТ-3Ф предназначена для транспортировки подразделений военнослужащих, а также для огневой поддержки пеших формирований бойцов, указано в открытых источниках. Самоходная пушка, вооруженная артиллерийско-ракетным комплексом (калибр 125 миллиметров), способна развивать скорость на трассе до 70 километров в час, на плаву — до 9 километров. Машину можно транспортировать самолетами и кораблями, а десантировать — посадочным и парашютным способами. В конце марта руководство КМЗ заявляло о готовности к выпуску самоходной противотанковой пушки. В рамках госиспытаний техника показала высокую точность и вездеходные качества.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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