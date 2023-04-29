Территория с двумя домами находится в 15 минутах от города Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В деревне Патрушева (Тюмень) продают два дома — гостевой и основной на общем участке 16 соток. Соответствующее объявление размещено на платформе «Авито».

«Продаю два дома на одном участке — гостевой дом 300 квадратных метров, а основной 480 квадратных метров. В границах деревни находятся: гостиница, зоопарк, детсад, больница, новая школа, рядом три автозаправки, две автомойки», — пишет продавец.

По словам владельца, участок 16 соток полностью обустроен: ландшафтный дизайн, декоративные, плодовые и ягодные растения, в том числе три голубые ели, площадка для барбекю, фундаменты под баню, теплицу. На территории можно ставить до семи легковых автомобилей.

Гостевой дом делиться на два уровня. Первый этаж — кухня, кабинет, сауна на дровах, общая комната. Второй мансардный этаж имеет две зоны: детская спальня и игровая с двумя кроватями и взрослая спальня с кроватью. Дом полностью обустроен, меблирован, готов для круглогодичного проживания семьи из четырех человек. Основной дом кирпичный на монолитном хорошо заглубленном фундаменте, выполнен по проекту, имеет подвал и три этажа. Дом не готов для проживания, что дает возможность новым владельцам реализовать свои планы по его обустройству.

Ранее в Тюмени продавали ресторанный комплекс, состоящий из ресторана и бара, который располагается в отдельно стоящем здании в Восточном микрорайоне. Имеются все необходимые для работы лицензии на: алкоголь, кухню и прочее. Цена заведения — 35 миллионов рублей.