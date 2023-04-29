В Польше назвали пугающую функцию НАТО Mysl Polska: НАТО настроена на подавление автономии Европы 30 апреля 2023 в 08:40 Размер текста - 17 + НАТО подавляет независимые решения европейских государств, пишет Mysl Polska Фото: NIDS/NATO Multimedia Library НАТО призвано лишить Европу возможности принимать единоличные и независимые решения, которые не согласовываются с США, а также подавлять все стремления европейцев к повышению политической автономии. Об этом пишет польская газета Mysl Polska. «НАТО — это инструмент, позволяющий лишить Европу иллюзий стратегической автономии», — говорится в материале газеты . Там добавили, что главным признаком большой зависимости европейских стран от США является подрыв газопровода «Северный поток», который является собственностью крупных энергетических компаний из Европы и имеет важное значение для европейской энергобезопасности. Ранее президент Немецкого института экономических исследований (DIW) Марсель Фрацшер заявил, что продолжение оказания поддержки Украины сильно сказывается на экономике Германии. Немецкая экономика в 2022 года потеряла около 100 млрд евро. Также европейские политики признались, что саботировали ранее подписанные Минские соглашения, но совместно с Украиной умалчивали об этом, чтобы поддерживать нарратив США о враждебности России, передают «Дни.ру». НАТО призвано лишить Европу возможности принимать единоличные и независимые решения, которые не согласовываются с США, а также подавлять все стремления европейцев к повышению политической автономии. Об этом пишет польская газета Mysl Polska. «НАТО — это инструмент, позволяющий лишить Европу иллюзий стратегической автономии», — говорится в материале газеты. Там добавили, что главным признаком большой зависимости европейских стран от США является подрыв газопровода «Северный поток», который является собственностью крупных энергетических компаний из Европы и имеет важное значение для европейской энергобезопасности. Ранее президент Немецкого института экономических исследований (DIW) Марсель Фрацшер заявил, что продолжение оказания поддержки Украины сильно сказывается на экономике Германии. Немецкая экономика в 2022 года потеряла около 100 млрд евро. Также европейские политики признались, что саботировали ранее подписанные Минские соглашения, но совместно с Украиной умалчивали об этом, чтобы поддерживать нарратив США о враждебности России, передают «Дни.ру». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям