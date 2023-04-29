29 апреля 2023

В Польше назвали пугающую функцию НАТО

Mysl Polska: НАТО настроена на подавление автономии Европы
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
НАТО. Москва. stock, нато, эмблема, nato, брюссель, штаб-квартира, stock
НАТО подавляет независимые решения европейских государств, пишет Mysl Polska Фото:

НАТО призвано лишить Европу возможности принимать единоличные и независимые решения, которые не согласовываются с США, а также подавлять все стремления европейцев к повышению политической автономии. Об этом пишет польская газета Mysl Polska.

«НАТО — это инструмент, позволяющий лишить Европу иллюзий стратегической автономии», — говорится в материале газеты. Там добавили, что главным признаком большой зависимости европейских стран от США является подрыв газопровода «Северный поток», который является собственностью крупных энергетических компаний из Европы и имеет важное значение для европейской энергобезопасности.

Ранее президент Немецкого института экономических исследований (DIW) Марсель Фрацшер заявил, что продолжение оказания поддержки Украины сильно сказывается на экономике Германии. Немецкая экономика в 2022 года потеряла около 100 млрд евро. Также европейские политики признались, что саботировали ранее подписанные Минские соглашения, но совместно с Украиной умалчивали об этом, чтобы поддерживать нарратив США о враждебности России, передают «Дни.ру».

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
НАТО призвано лишить Европу возможности принимать единоличные и независимые решения, которые не согласовываются с США, а также подавлять все стремления европейцев к повышению политической автономии. Об этом пишет польская газета Mysl Polska. «НАТО — это инструмент, позволяющий лишить Европу иллюзий стратегической автономии», — говорится в материале газеты. Там добавили, что главным признаком большой зависимости европейских стран от США является подрыв газопровода «Северный поток», который является собственностью крупных энергетических компаний из Европы и имеет важное значение для европейской энергобезопасности. Ранее президент Немецкого института экономических исследований (DIW) Марсель Фрацшер заявил, что продолжение оказания поддержки Украины сильно сказывается на экономике Германии. Немецкая экономика в 2022 года потеряла около 100 млрд евро. Также европейские политики признались, что саботировали ранее подписанные Минские соглашения, но совместно с Украиной умалчивали об этом, чтобы поддерживать нарратив США о враждебности России, передают «Дни.ру».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...