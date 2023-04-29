29 апреля 2023
28 апреля 2023

В городе ЯНАО ограничат движение. Карта

В Губкинском 1 мая закроют проезд на пересечении проспекта Губкина и улицы Нефтяников
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Клипарт. ЯНАО , госавтоинспекция, автомобиль, гибдд, дпс
Движение остановят из-за проведения первомайских мероприятий Фото:

В Губкинском (ЯНАО) 1 мая перекроют движение в районе проспекта Губкина и улицы Нефтяников. Об этом сообщили в мэрии.

«В связи с проведением праздничных мероприятий, посвященных Празднику Весны и Труда, 1 мая с 11:30 до 15:00 будет перекрыт участок автомобильной дороги на пересечении проспекта Губкина с улицей Нефтяников. На время проведения мероприятий будет изменен путь следования маршрута городского транспорта № 4, 5», — сообщается в telegram-канале администрации города.

Ранее сообщалось, что непогода стала причиной перекрытия главной трассы Ямала. Участок трассы «Сургут-Салехард» от Муравленко до Губкинского был закрыт 29 апреля.

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В Губкинском (ЯНАО) 1 мая перекроют движение в районе проспекта Губкина и улицы Нефтяников. Об этом сообщили в мэрии. «В связи с проведением праздничных мероприятий, посвященных Празднику Весны и Труда, 1 мая с 11:30 до 15:00 будет перекрыт участок автомобильной дороги на пересечении проспекта Губкина с улицей Нефтяников. На время проведения мероприятий будет изменен путь следования маршрута городского транспорта № 4, 5», — сообщается в telegram-канале администрации города. Ранее сообщалось, что непогода стала причиной перекрытия главной трассы Ямала. Участок трассы «Сургут-Салехард» от Муравленко до Губкинского был закрыт 29 апреля.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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