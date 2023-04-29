В городе ЯНАО ограничат движение. Карта

В Губкинском 1 мая закроют проезд на пересечении проспекта Губкина и улицы Нефтяников

30 апреля 2023 в 09:17 Размер текста - 17 +

Движение остановят из-за проведения первомайских мероприятий Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU В Губкинском (ЯНАО) 1 мая перекроют движение в районе проспекта Губкина и улицы Нефтяников. Об этом сообщили в мэрии. «В связи с проведением праздничных мероприятий, посвященных Празднику Весны и Труда, 1 мая с 11:30 до 15:00 будет перекрыт участок автомобильной дороги на пересечении проспекта Губкина с улицей Нефтяников. На время проведения мероприятий будет изменен путь следования маршрута городского транспорта № 4, 5», — сообщается в telegram-канале администрации города. Ранее сообщалось, что непогода стала причиной перекрытия главной трассы Ямала. Участок трассы «Сургут-Салехард» от Муравленко до Губкинского был закрыт 29 апреля. Тelegram-канал администрации Губкинского

В Губкинском (ЯНАО) 1 мая перекроют движение в районе проспекта Губкина и улицы Нефтяников. Об этом сообщили в мэрии. «В связи с проведением праздничных мероприятий, посвященных Празднику Весны и Труда, 1 мая с 11:30 до 15:00 будет перекрыт участок автомобильной дороги на пересечении проспекта Губкина с улицей Нефтяников. На время проведения мероприятий будет изменен путь следования маршрута городского транспорта № 4, 5», — сообщается в telegram-канале администрации города. Ранее сообщалось, что непогода стала причиной перекрытия главной трассы Ямала. Участок трассы «Сургут-Салехард» от Муравленко до Губкинского был закрыт 29 апреля.