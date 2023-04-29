В Губкинском (ЯНАО) 1 мая перекроют движение в районе проспекта Губкина и улицы Нефтяников. Об этом сообщили в мэрии.
«В связи с проведением праздничных мероприятий, посвященных Празднику Весны и Труда, 1 мая с 11:30 до 15:00 будет перекрыт участок автомобильной дороги на пересечении проспекта Губкина с улицей Нефтяников. На время проведения мероприятий будет изменен путь следования маршрута городского транспорта № 4, 5», — сообщается в telegram-канале администрации города.
Ранее сообщалось, что непогода стала причиной перекрытия главной трассы Ямала. Участок трассы «Сургут-Салехард» от Муравленко до Губкинского был закрыт 29 апреля.
Главные новости ЯНАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.