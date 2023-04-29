Шумков поблагодарил пожарных за риск во имя спасения людей

Курганский губернатор Вадим Шумков сказал спасибо пожарным за риск во имя спасения людей. Об этом глава региона написал в своем telegram-канале.
«В свой профессиональный праздник День пожарной охраны вместо отдыха в кругу близких, вы ведете борьбу за человеческие жизни и дома. Спасибо вам, что, рискуя собой, спасаете других», — написал Шумков.
Губернатор Курганской области выразил благодарность пожарным, которые прибыли из других регионов. «Самым лучшим подарком от всех нас будет соблюдение мер пожарной безопасности», — подчеркнул Шумков.
Ранее URA.RU сообщало, что курганский губернатор Вадим Шумков отчитался о локализации пяти пожаров в регионе. «Остальные пожары постараемся затушить», — пообещал жителям губернатор.
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