Шумков поблагодарил пожарных за риск во имя спасения людей 30 апреля 2023 в 09:24 Размер текста - 17 + Шумков поблагодарил пожарных в их профессиональный праздник за мужество Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Курганский губернатор Вадим Шумков сказал спасибо пожарным за риск во имя спасения людей. Об этом глава региона написал в своем telegram-канале. «В свой профессиональный праздник День пожарной охраны вместо отдыха в кругу близких, вы ведете борьбу за человеческие жизни и дома. Спасибо вам, что, рискуя собой, спасаете других», — написал Шумков. Губернатор Курганской области выразил благодарность пожарным, которые прибыли из других регионов. «Самым лучшим подарком от всех нас будет соблюдение мер пожарной безопасности», — подчеркнул Шумков. Ранее URA.RU сообщало, что курганский губернатор Вадим Шумков отчитался о локализации пяти пожаров в регионе. «Остальные пожары постараемся затушить», — пообещал жителям губернатор. Курганский губернатор Вадим Шумков сказал спасибо пожарным за риск во имя спасения людей. Об этом глава региона написал в своем telegram-канале. «В свой профессиональный праздник День пожарной охраны вместо отдыха в кругу близких, вы ведете борьбу за человеческие жизни и дома. Спасибо вам, что, рискуя собой, спасаете других», — написал Шумков. Губернатор Курганской области выразил благодарность пожарным, которые прибыли из других регионов. «Самым лучшим подарком от всех нас будет соблюдение мер пожарной безопасности», — подчеркнул Шумков. Ранее URA.RU сообщало, что курганский губернатор Вадим Шумков отчитался о локализации пяти пожаров в регионе. «Остальные пожары постараемся затушить», — пообещал жителям губернатор. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям