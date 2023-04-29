29 апреля 2023
28 апреля 2023

Курганский губернатор назвал размер выплат пострадавшим от пожара в Логоушке

Жителям Логоушки выплатят от 30 до 50 тысяч рублей за частичную потерю имущества на пожаре
© Служба новостей «URA.RU»
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Соглашение. Курган, шумков вадим
Шумков назвал размер выплат за потерю имущества на пожаре в Логоушке Фото:

Губернатор Курганской области назвал размер материальной помощи жителям Логоушки, у которых пострадало имущество на пожаре. Об этом Вадим Шумков рассказал в своем telegram-канале. По его словам, сумма выплат составит от 30 до 50 тысяч рублей.

«Начинаем выплаты по полной, либо частичной утрате имущества, в 30 и 50 тысяч рублей соответственно. Выплаты матпомощи в размере 10 тысяч рублей на каждого на первоочередные нужды поручил завершить сегодня», — написал в посте Шумков.

По словам главы области, выплаты по компенсации утраченного недвижимого имущества начнутся на следующей неделе. «По пострадавшим от чрезвычайной ситуации при пожаре в Логоушке, поступившие заявки на восстановление всех видов документов отработаны», — уточнил Шумков в своем telegram-канале.

Ранее URA.RU сообщало, что сотрудники курганской прокуратуры организовали проверку единовременных выплат курганцам, которые пострадали от пожаров. Выплаты могут достигать суммы до 300 тысяч рублей.

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Губернатор Курганской области назвал размер материальной помощи жителям Логоушки, у которых пострадало имущество на пожаре. Об этом Вадим Шумков рассказал в своем telegram-канале. По его словам, сумма выплат составит от 30 до 50 тысяч рублей. «Начинаем выплаты по полной, либо частичной утрате имущества, в 30 и 50 тысяч рублей соответственно. Выплаты матпомощи в размере 10 тысяч рублей на каждого на первоочередные нужды поручил завершить сегодня», — написал в посте Шумков. По словам главы области, выплаты по компенсации утраченного недвижимого имущества начнутся на следующей неделе. «По пострадавшим от чрезвычайной ситуации при пожаре в Логоушке, поступившие заявки на восстановление всех видов документов отработаны», — уточнил Шумков в своем telegram-канале. Ранее URA.RU сообщало, что сотрудники курганской прокуратуры организовали проверку единовременных выплат курганцам, которые пострадали от пожаров. Выплаты могут достигать суммы до 300 тысяч рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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