Курганский губернатор назвал размер выплат пострадавшим от пожара в Логоушке

Губернатор Курганской области назвал размер материальной помощи жителям Логоушки, у которых пострадало имущество на пожаре. Об этом Вадим Шумков рассказал в своем telegram-канале. По его словам, сумма выплат составит от 30 до 50 тысяч рублей.
«Начинаем выплаты по полной, либо частичной утрате имущества, в 30 и 50 тысяч рублей соответственно. Выплаты матпомощи в размере 10 тысяч рублей на каждого на первоочередные нужды поручил завершить сегодня», — написал в посте Шумков.
По словам главы области, выплаты по компенсации утраченного недвижимого имущества начнутся на следующей неделе. «По пострадавшим от чрезвычайной ситуации при пожаре в Логоушке, поступившие заявки на восстановление всех видов документов отработаны», — уточнил Шумков в своем telegram-канале.
Ранее URA.RU сообщало, что сотрудники курганской прокуратуры организовали проверку единовременных выплат курганцам, которые пострадали от пожаров. Выплаты могут достигать суммы до 300 тысяч рублей.
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