Курганский губернатор назвал размер выплат пострадавшим от пожара в Логоушке Жителям Логоушки выплатят от 30 до 50 тысяч рублей за частичную потерю имущества на пожаре 30 апреля 2023 в 10:17 Размер текста - 17 + Шумков назвал размер выплат за потерю имущества на пожаре в Логоушке Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Губернатор Курганской области назвал размер материальной помощи жителям Логоушки, у которых пострадало имущество на пожаре. Об этом Вадим Шумков рассказал в своем telegram-канале. По его словам, сумма выплат составит от 30 до 50 тысяч рублей. «Начинаем выплаты по полной, либо частичной утрате имущества, в 30 и 50 тысяч рублей соответственно. Выплаты матпомощи в размере 10 тысяч рублей на каждого на первоочередные нужды поручил завершить сегодня», — написал в посте Шумков. По словам главы области, выплаты по компенсации утраченного недвижимого имущества начнутся на следующей неделе. «По пострадавшим от чрезвычайной ситуации при пожаре в Логоушке, поступившие заявки на восстановление всех видов документов отработаны», — уточнил Шумков в своем telegram-канале. Ранее URA.RU сообщало, что сотрудники курганской прокуратуры организовали проверку единовременных выплат курганцам, которые пострадали от пожаров. Выплаты могут достигать суммы до 300 тысяч рублей. Губернатор Курганской области назвал размер материальной помощи жителям Логоушки, у которых пострадало имущество на пожаре. Об этом Вадим Шумков рассказал в своем telegram-канале. По его словам, сумма выплат составит от 30 до 50 тысяч рублей. «Начинаем выплаты по полной, либо частичной утрате имущества, в 30 и 50 тысяч рублей соответственно. Выплаты матпомощи в размере 10 тысяч рублей на каждого на первоочередные нужды поручил завершить сегодня», — написал в посте Шумков. По словам главы области, выплаты по компенсации утраченного недвижимого имущества начнутся на следующей неделе. «По пострадавшим от чрезвычайной ситуации при пожаре в Логоушке, поступившие заявки на восстановление всех видов документов отработаны», — уточнил Шумков в своем telegram-канале. Ранее URA.RU сообщало, что сотрудники курганской прокуратуры организовали проверку единовременных выплат курганцам, которые пострадали от пожаров. Выплаты могут достигать суммы до 300 тысяч рублей. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям