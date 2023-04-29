Власти отменили салют на 1 мая в Челябинске

Традиционный салют в этом году не состоится
В Челябинске отменили салют в честь празднования 1 мая. Об этом URA.RU сообщили в городской администрации.
«На основании рекомендаций областного оперативного штаба проведение салюта не планируется», — уточнили в мэрии. Праздничный фейерверк на 1 мая традиционно запускали на набережной реки Миасс у памятника Столыпину.
Ранее в Челябинске отменили демонстрацию и уличные мероприятия, посвященные празднованию 1 мая. Причины такого решения не озвучены. День Победы в этом году пройдет без традиционного шествия «Бессмертного полка».
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