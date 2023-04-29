29 апреля 2023
28 апреля 2023

Власти отменили салют на 1 мая в Челябинске

© Служба новостей «URA.RU»
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Почетные граждане города на праздничном концерте. Челябинск, салют, фейерверк
Традиционный салют в этом году не состоится Фото:

В Челябинске отменили салют в честь празднования 1 мая. Об этом URA.RU сообщили в городской администрации.

«На основании рекомендаций областного оперативного штаба проведение салюта не планируется», — уточнили в мэрии. Праздничный фейерверк на 1 мая традиционно запускали на набережной реки Миасс у памятника Столыпину.

Ранее в Челябинске отменили демонстрацию и уличные мероприятия, посвященные празднованию 1 мая. Причины такого решения не озвучены. День Победы в этом году пройдет без традиционного шествия «Бессмертного полка».

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В Челябинске отменили салют в честь празднования 1 мая. Об этом URA.RU сообщили в городской администрации. «На основании рекомендаций областного оперативного штаба проведение салюта не планируется», — уточнили в мэрии. Праздничный фейерверк на 1 мая традиционно запускали на набережной реки Миасс у памятника Столыпину. Ранее в Челябинске отменили демонстрацию и уличные мероприятия, посвященные празднованию 1 мая. Причины такого решения не озвучены. День Победы в этом году пройдет без традиционного шествия «Бессмертного полка».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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