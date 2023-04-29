29 апреля 2023
28 апреля 2023

Власти Кургана объяснили сбои в работе общественного транспорта

Власти Кургана: сбои в работе общественного транспорта происходят из-за пробок и светофоров
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Светофоры. Дорожное движение. Курган, водитель автобуса, пазик, автобус, общественный транспорт, пассажиры, паз
Мэрия Кургана объяснила сбои в работе общественного транспорта пробками и светофорами Фото:

Власти Кургана объяснили, что нарушения графика движения автобусов происходят из-за пробок и светофоров. Об этом представители мэрии рассказали в ответе на жалобу жителя Кургана на сайте «Обратись».

«На скорость движения автобуса по маршруту влияют пробки, в следствие закрытия участков улиц, а также светофоры по пути следования. Поэтому нарушается график движения, в том числе и на маршруте № 64», — указано в ответе представителей администрации Кургана.

Курганцы продолжают жаловаться на результат проведения в городе транспортной реформы. Об этом горожане пишут на сайте «Обратись», размещают гневные посты в пабликах. В ответе мэрии сказано, что «плановый интервал движения автобусов маршрута № 64 в часы „пик“ составляет 15 минут. Руководителю предприятия указано взять на контроль соблюдение водителями утвержденного расписания». От подобных ответов людям легче не становится. Достаточно обратить внимание, что число жалоб от курганцев на транспортную реформу растет.

Ранее URA.RU сообщало, что жительница Кургана пожаловалась на хамство кондукторов в автобусах, обслуживающих новые маршруты. «Из них практически 70% просто хамки», — написала женщина в комментарии на странице ЦУР Курганской области в соцсети «ВКонтакте».

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Власти Кургана объяснили, что нарушения графика движения автобусов происходят из-за пробок и светофоров. Об этом представители мэрии рассказали в ответе на жалобу жителя Кургана на сайте «Обратись». «На скорость движения автобуса по маршруту влияют пробки, в следствие закрытия участков улиц, а также светофоры по пути следования. Поэтому нарушается график движения, в том числе и на маршруте № 64», — указано в ответе представителей администрации Кургана. Курганцы продолжают жаловаться на результат проведения в городе транспортной реформы. Об этом горожане пишут на сайте «Обратись», размещают гневные посты в пабликах. В ответе мэрии сказано, что «плановый интервал движения автобусов маршрута № 64 в часы „пик“ составляет 15 минут. Руководителю предприятия указано взять на контроль соблюдение водителями утвержденного расписания». От подобных ответов людям легче не становится. Достаточно обратить внимание, что число жалоб от курганцев на транспортную реформу растет. Ранее URA.RU сообщало, что жительница Кургана пожаловалась на хамство кондукторов в автобусах, обслуживающих новые маршруты. «Из них практически 70% просто хамки», — написала женщина в комментарии на странице ЦУР Курганской области в соцсети «ВКонтакте».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...