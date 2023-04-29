Власти Кургана объяснили сбои в работе общественного транспорта

Власти Кургана объяснили, что нарушения графика движения автобусов происходят из-за пробок и светофоров. Об этом представители мэрии рассказали в ответе на жалобу жителя Кургана на сайте «Обратись».
«На скорость движения автобуса по маршруту влияют пробки, в следствие закрытия участков улиц, а также светофоры по пути следования. Поэтому нарушается график движения, в том числе и на маршруте № 64», — указано в ответе представителей администрации Кургана.
Курганцы продолжают жаловаться на результат проведения в городе транспортной реформы. Об этом горожане пишут на сайте «Обратись», размещают гневные посты в пабликах. В ответе мэрии сказано, что «плановый интервал движения автобусов маршрута № 64 в часы „пик“ составляет 15 минут. Руководителю предприятия указано взять на контроль соблюдение водителями утвержденного расписания». От подобных ответов людям легче не становится. Достаточно обратить внимание, что число жалоб от курганцев на транспортную реформу растет.
Ранее URA.RU сообщало, что жительница Кургана пожаловалась на хамство кондукторов в автобусах, обслуживающих новые маршруты. «Из них практически 70% просто хамки», — написала женщина в комментарии на странице ЦУР Курганской области в соцсети «ВКонтакте».
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