04 апреля 2023

Курганцы заявили о хамстве кондукторов после начала транспортной реформы

© Служба новостей «URA.RU»
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Автобусы. Курган, пазик, автобус, общественный транспорт, паз, пассажиры, автобус на газу
Курганцы недовольны результатами транспортной реформы Фото:
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Передел транспортного рынка в Кургане

Жительница Кургана пожаловалась на хамство кондукторов в автобусах, обслуживающих новые маршруты. Об этом она написала на странице Центра управления регионом в соцсети «ВКонтакте».

«Какие у вас критерии отбора кондукторов? Из них практически 70% просто хамки. После начала транспортной реформы я добиралась 1 час 37 минут с бульвара Солнечный до остановки „Швейная фирма“. Ехала с тремя пересадками. Спасибо за заботу», — пожаловалась жительница областного центра на странице «ЦУР Курганской области». Аналогичными жалобами на транспортную реформу поделились несколько курганцев.

Представители администрации Кургана рассказали в ответе под комментарием горожанки, что с кондукторами проводится постоянная работа по строгому выполнению своих должностных обязанностей о соблюдении выдержки и такта в общении с пассажирами. Если кто-то из экипажа автобуса все же нагрубил, то необходимо сообщать об этом в диспетчерскую службу Транспортного управления.

Курганцы регулярно жалуются в соцсетях на неэффективность транспортной реформы. Автобусов, по их словам, стало меньше, а количество пересадок увеличилось. В результате многие горожане ищут альтернативные способы передвижения по областному центру.

Ранее URA.RU писало, что после начала транспортной реформы курганцы чаще стали пользоваться такси. Из-за этого выросли цены на их услуги.

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Жительница Кургана пожаловалась на хамство кондукторов в автобусах, обслуживающих новые маршруты. Об этом она написала на странице Центра управления регионом в соцсети «ВКонтакте». «Какие у вас критерии отбора кондукторов? Из них практически 70% просто хамки. После начала транспортной реформы я добиралась 1 час 37 минут с бульвара Солнечный до остановки „Швейная фирма“. Ехала с тремя пересадками. Спасибо за заботу», — пожаловалась жительница областного центра на странице «ЦУР Курганской области». Аналогичными жалобами на транспортную реформу поделились несколько курганцев. Представители администрации Кургана рассказали в ответе под комментарием горожанки, что с кондукторами проводится постоянная работа по строгому выполнению своих должностных обязанностей о соблюдении выдержки и такта в общении с пассажирами. Если кто-то из экипажа автобуса все же нагрубил, то необходимо сообщать об этом в диспетчерскую службу Транспортного управления. Курганцы регулярно жалуются в соцсетях на неэффективность транспортной реформы. Автобусов, по их словам, стало меньше, а количество пересадок увеличилось. В результате многие горожане ищут альтернативные способы передвижения по областному центру. Ранее URA.RU писало, что после начала транспортной реформы курганцы чаще стали пользоваться такси. Из-за этого выросли цены на их услуги.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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