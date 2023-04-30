Как правильно подготовить автомобиль к лету

Резиновые детали в подвеске автомобиля могут потрескаться после эксплуатации зимой
После холодной зимы все узлы автомобиля нуждаются в проверке и подготовке к теплому сезону. URA.RU собрало информацию, которая будет полезна автовладельцам перед наступлением теплого времени года.
- Многие автовладельцы в зимнее время года используют специальную жидкость для стеклоомывателя, которая выдерживает низкие температуры. При этом данная жидкость имеет специфичный запах, который обостряется в теплое время года. Перед наступлением лета желательно ее слить и залить вместо нее в бачок омывателя обычную воду или летнюю стеклоомывающую жидкость с приятным запахом. Также в проверке нуждаются щетки стеклоочистителя, которые за время зимы могли изрядно износиться, что будет приводить к разводам на лобовом стекле и ухудшению обзора.
- Смена сезона требует и смены шин. Необходимо заменить зимние покрышки на летние. Делать это необходимо в то время, когда температура за окном установится на стабильном уровне выше пяти градусов. После смены шин необходимо сделать развал-схождение и балансировку колес, что позволит увеличить срок службы покрышек.
- В замене нуждаются салонный и воздушный фильтры. Замена воздушного фильтра позволит улучшить качество воздуха, поступающего внутрь двигателя, что отразится на общей динамике автомобиля. Также эта операция позволит ликвидировать риск попадания различного мусора и дальнейшего разрушения двигателя. Замена салонного фильтра позволит освежить воздух внутри автомобиля, так как на старом оседает множество различных микрочастиц, которые препятствуют нормальному поступлению воздуха в салон.
- После зимы в проверке нуждается уровень хладагента в кондиционере автомобиля. Низкий уровень хладагента не позволяет эффективно охлаждать воздух в салоне, а также заставляет мотор кондиционера работать на полную мощность, что приводит к его повышенному износу.
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- Особенно стоит обратить внимание на уровни различных жидкостей и состояние пластиковых и резиновых деталей. При подготовке к лету в проверке нуждаются ресурс ремней, состояние патрубков, прокладок, наличие потеков технологических жидкостей, состояние лампочек. Также необходимо очистить поверхность радиатора охлаждения, что позволить повысить степень охлаждения двигателя в жаркое время года.
- Тормозная система — это одна из важнейших систем автомобиля с точки зрения безопасности. В диагностике нуждается проверка уровня тормозной жидкости. Эксперты отмечают, что доливать жидкость до нужного уровня не рекомендуется. Вместо этого необходимо полностью слить старую и залить свежую тормозную жидкость, срок работы который обычно составляет два-три года. Среди прочего в оценке нуждаются толщина и состояние тормозных колодок.
- Проверить необходимо и ходовую часть транспортного средства. Подвеска автомобиля включает в себя некоторые резиновые детали, которые в условиях морозной зимы могли значительно потрескаться, что влияет на их работу. Стуки или скрипы, появляющиеся в движении по неровной дороге, могут говорить о плохом состоянии узлов подвески.
Что нужно проверить в автомобиле перед началом летнего сезона
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