Врач раскрыла страшные последствия приема витаминов

Врач Кох: избыточный прием витаминов вредит печени
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Злоупотребление витаминами может привести к проблемам со здоровьем Фото:

Чрезмерный прием жирорастворимых витаминов может привести к ухудшению работы печени. Об этом сообщила научный сотрудник лаборатории геномных медицинских технологий ИХБФМ СО РАН Наталья Кох.

«Избыток витамина А может привести к повреждению печени. <…> Витамин D тоже имеет значительные побочные эффекты при повышении его уровня выше 150 нанограмм на миллилитр в крови, но получить его избыток достаточно сложно — я лично с ним ни разу не сталкивалась», — приводит слова Кох «Газета.ру».

Врач уточнила, что подобные витамину А соединения, ретиноиды, применяют при лечении акне. В таких случаях важно подобрать безопасную для печени дозировку. Основную опасность избыточный прием витамина D представляет для людей с генетическими заболеваниями, у которых организм плохо его выводит. Для этой категории населения опасен и бесконтрольный прием витамина Е. Перед приемом препаратов необходимо проконсультироваться с врачом.

Ранее врач-гепатолог Сергей Вялов предупредил об опасности злоупотребления витамином D. Его прием без назначения врача может привести к вымыванию кальция из костей, угнетению иммунитета, нарушению тонуса сосудов и ухудшению памяти.

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Чрезмерный прием жирорастворимых витаминов может привести к ухудшению работы печени. Об этом сообщила научный сотрудник лаборатории геномных медицинских технологий ИХБФМ СО РАН Наталья Кох. «Избыток витамина А может привести к повреждению печени. <…> Витамин D тоже имеет значительные побочные эффекты при повышении его уровня выше 150 нанограмм на миллилитр в крови, но получить его избыток достаточно сложно — я лично с ним ни разу не сталкивалась», — приводит слова Кох «Газета.ру». Врач уточнила, что подобные витамину А соединения, ретиноиды, применяют при лечении акне. В таких случаях важно подобрать безопасную для печени дозировку. Основную опасность избыточный прием витамина D представляет для людей с генетическими заболеваниями, у которых организм плохо его выводит. Для этой категории населения опасен и бесконтрольный прием витамина Е. Перед приемом препаратов необходимо проконсультироваться с врачом. Ранее врач-гепатолог Сергей Вялов предупредил об опасности злоупотребления витамином D. Его прием без назначения врача может привести к вымыванию кальция из костей, угнетению иммунитета, нарушению тонуса сосудов и ухудшению памяти.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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