Врач раскрыла страшные последствия приема витаминов

Врач Кох: избыточный прием витаминов вредит печени

30 апреля 2023 в 14:28 Размер текста - 17 +

Злоупотребление витаминами может привести к проблемам со здоровьем Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Чрезмерный прием жирорастворимых витаминов может привести к ухудшению работы печени. Об этом сообщила научный сотрудник лаборатории геномных медицинских технологий ИХБФМ СО РАН Наталья Кох. «Избыток витамина А может привести к повреждению печени. <…> Витамин D тоже имеет значительные побочные эффекты при повышении его уровня выше 150 нанограмм на миллилитр в крови, но получить его избыток достаточно сложно — я лично с ним ни разу не сталкивалась», — приводит слова Кох « Газета.ру ». Врач уточнила, что подобные витамину А соединения, ретиноиды, применяют при лечении акне. В таких случаях важно подобрать безопасную для печени дозировку. Основную опасность избыточный прием витамина D представляет для людей с генетическими заболеваниями, у которых организм плохо его выводит. Для этой категории населения опасен и бесконтрольный прием витамина Е. Перед приемом препаратов необходимо проконсультироваться с врачом. Ранее врач-гепатолог Сергей Вялов предупредил об опасности злоупотребления витамином D. Его прием без назначения врача может привести к вымыванию кальция из костей, угнетению иммунитета, нарушению тонуса сосудов и ухудшению памяти.

Чрезмерный прием жирорастворимых витаминов может привести к ухудшению работы печени. Об этом сообщила научный сотрудник лаборатории геномных медицинских технологий ИХБФМ СО РАН Наталья Кох. «Избыток витамина А может привести к повреждению печени. <…> Витамин D тоже имеет значительные побочные эффекты при повышении его уровня выше 150 нанограмм на миллилитр в крови, но получить его избыток достаточно сложно — я лично с ним ни разу не сталкивалась», — приводит слова Кох «Газета.ру». Врач уточнила, что подобные витамину А соединения, ретиноиды, применяют при лечении акне. В таких случаях важно подобрать безопасную для печени дозировку. Основную опасность избыточный прием витамина D представляет для людей с генетическими заболеваниями, у которых организм плохо его выводит. Для этой категории населения опасен и бесконтрольный прием витамина Е. Перед приемом препаратов необходимо проконсультироваться с врачом. Ранее врач-гепатолог Сергей Вялов предупредил об опасности злоупотребления витамином D. Его прием без назначения врача может привести к вымыванию кальция из костей, угнетению иммунитета, нарушению тонуса сосудов и ухудшению памяти.