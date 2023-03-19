Врач-гепатолог предупредил об опасности злоупотребления витамина D

Употребление витамина D без назначения врача может навредить здоровью, поскольку, как правило, здоровому человеку достаточно тех витаминов, которые содержатся в еде. Об этом рассказал кандидат медицинских наук, врач-гепатолог Сергей Вялов.
«Суточная потребность в витамине D у нас порядка 600-800 международных единиц (МЕ), а многие люди принимают по 2000-4000 МЕ в день. Избыточные дозы витамина D приводят к вымыванию кальция из костей, угнетению иммунитета, нарушению тонуса сосудов, и память от этого тоже страдает», — сказал Сергей Вялов в интервью радио Sputnik.
Специалист отметил, что здоровому человеку достаточно тех витаминов, которые содержатся в пище. Он предупредил, что дополнительное употребление биологически активных веществ без назначения врача, грозит гипервитаминозом.
Ранее в беседе с URA.RU врач — эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух рассказала, что восполнить нехватку витамина D можно, добавив в рацион рыбий жир, красную рыбу, куриные яйца, жирные сыры и другие продукты, в которых содержится это полезное вещество. Она отметила, что при выраженном дефиците витамина D в организме человека опасно для здоровья и может привести к рахиту. Однако специалист предупредила, что дозу и форму должен подобрать врач.
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