Глава «курганской Рублевки» заявил о поимке поджигателя на кладбище

Глава Кетовского муниципального округа (Курганская область), называемого «курганской Рублевкой», заявил о задержании мужчины, подозреваемого в поджоге на месте захоронения. Об этом глава округа Олег Язовских написал в посте на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
«В селе Бараба задержан мужчина на кладбище. На фото виден дым. Что еще должно произойти, чтобы каждый понял — сейчас очень высокий риск пожаров. Достаточно одной искры, чтобы произошла трагедия», — написал Язовских в своем посте.
Глава округа напомнил о трагедии, которая произошла в деревне Логоушка. По его словам, сейчас погорельцам оказывают необходимую помощь. Многие жители приносят вещи, продукты в пункты сбора. «Не надо оставаться в стороне, если вы видите, что человек поджег или собирается что-то жечь, постарайтесь его остановить, сообщите в 112, чтобы он понес наказание», — заключил Язовских.
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