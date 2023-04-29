В Магнитогорске задержаны охранники кафе, где избили семейную пару

30 апреля 2023 в 16:27 Размер текста - 17 +

Охранников обвиняют в хулиганстве Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Магнитогорске оперативники задержали трех охранников кафе, где была избита семейная пара. Им предъявлены обвинения в хулиганстве. «Трое фигурантов, являющихся охранниками (по договору) кафе, задержаны. Им предъявлены обвинения по статье 213 УК РФ (хулиганство)», — пишет «Верстов.Инфо» со ссылкой на информацию от СК. Издание уточняет, что после инцидента было возбуждено два уголовных дела — по факту оказания услуг, не отвечающим требованиям безопасности, и по статье о хулиганстве. Ведется следствие. Как ранее сообщало URA.RU, инцидент произошел в ночь на 8 апреля. Семейная пара отдыхала в кафе. Со слов жены, ее супруг прикрыл глаза, тогда охрана решила, что он задремал, и вывела его их клуба. Возле ночного заведения произошла потасовка, в результате которой муж и жена получили травмы. Они написали заявление в полицию. В кафе утверждают, что посетители сами спровоцировали конфликт.

В Магнитогорске оперативники задержали трех охранников кафе, где была избита семейная пара. Им предъявлены обвинения в хулиганстве. «Трое фигурантов, являющихся охранниками (по договору) кафе, задержаны. Им предъявлены обвинения по статье 213 УК РФ (хулиганство)», — пишет «Верстов.Инфо» со ссылкой на информацию от СК. Издание уточняет, что после инцидента было возбуждено два уголовных дела — по факту оказания услуг, не отвечающим требованиям безопасности, и по статье о хулиганстве. Ведется следствие. Как ранее сообщало URA.RU, инцидент произошел в ночь на 8 апреля. Семейная пара отдыхала в кафе. Со слов жены, ее супруг прикрыл глаза, тогда охрана решила, что он задремал, и вывела его их клуба. Возле ночного заведения произошла потасовка, в результате которой муж и жена получили травмы. Они написали заявление в полицию. В кафе утверждают, что посетители сами спровоцировали конфликт.