Российские военные уничтожили 200 тонн боеприпасов ВСУ в ДНР

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Боеприпасы. Западное вооружение. stock, нато, снаряд, боеприпас, stock
Российские военные уничтожили боеприпасы ВСУ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские военнослужащие уничтожили около 200 тонн боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ДНР. Об этом заявили в Минобороны РФ.

«В результате удара по эшелону на железнодорожной станции в районе Краматорска уничтожена до 200 тонн боеприпасов украинских войск», — сообщили в Минобороны. Заявление сделано в ходе брифинга.

Ранее сообщалось, что российская армия уничтожила две станции связи в ДНР. Они использовались для обнаружения и сопровождения воздушных целей.

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Российские военнослужащие уничтожили около 200 тонн боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ДНР. Об этом заявили в Минобороны РФ. «В результате удара по эшелону на железнодорожной станции в районе Краматорска уничтожена до 200 тонн боеприпасов украинских войск», — сообщили в Минобороны. Заявление сделано в ходе брифинга. Ранее сообщалось, что российская армия уничтожила две станции связи в ДНР. Они использовались для обнаружения и сопровождения воздушных целей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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