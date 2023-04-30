Российские военные уничтожили 200 тонн боеприпасов ВСУ в ДНР

Российские военные уничтожили боеприпасы ВСУ
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Российские военнослужащие уничтожили около 200 тонн боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ДНР. Об этом заявили в Минобороны РФ.
«В результате удара по эшелону на железнодорожной станции в районе Краматорска уничтожена до 200 тонн боеприпасов украинских войск», —
Ранее сообщалось, что российская армия уничтожила две станции связи в ДНР. Они использовались для обнаружения и сопровождения воздушных целей.
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