Российские военные уничтожили 200 тонн боеприпасов ВСУ в ДНР

30 апреля 2023 в 17:13 Размер текста - 17 +

Российские военные уничтожили боеприпасы ВСУ Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские военнослужащие уничтожили около 200 тонн боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ДНР. Об этом заявили в Минобороны РФ. «В результате удара по эшелону на железнодорожной станции в районе Краматорска уничтожена до 200 тонн боеприпасов украинских войск», — сообщили в Минобороны. Заявление сделано в ходе брифинга. Ранее сообщалось, что российская армия уничтожила две станции связи в ДНР. Они использовались для обнаружения и сопровождения воздушных целей.

Российские военнослужащие уничтожили около 200 тонн боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ДНР. Об этом заявили в Минобороны РФ. «В результате удара по эшелону на железнодорожной станции в районе Краматорска уничтожена до 200 тонн боеприпасов украинских войск», — сообщили в Минобороны. Заявление сделано в ходе брифинга. Ранее сообщалось, что российская армия уничтожила две станции связи в ДНР. Они использовались для обнаружения и сопровождения воздушных целей.