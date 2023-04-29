Пьяная жительница ЯНАО напала на полицейского

Пьяная жительница Надыма несколько раз ударила полицейского. Как сообщили в СУ СКР по ЯНАО, сотрудник пытался пресечь правонарушение.
«Сотрудником полиции была выявлена женщина, находившаяся в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения. В ответ на законные действия правоохранителя, пресекавшего административное правонарушение, 29-летняя жительница города нанесла ему не менее двух ударов руками по верхним конечностям, причинив сотруднику правопорядка телесные повреждения», — сообщается на сайте ведомства.
Инцидент произошел в январе. Следователи завершили расследование уголовного дела и передали его в суд.
Ранее сообщалось, что жительница Нового Уренгоя, находясь в состоянии алкогольного опьянения, публично оскорбила сотрудника полиции. Женщину обязали выплатить штраф в размере 15 тысяч рублей.
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