29 апреля 2023
28 апреля 2023

Пьяная жительница ЯНАО напала на полицейского

© Служба новостей «URA.RU»
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Пост ДПС на трассе. Сургутский район, полицейский, сотрудник полиции
Женщина нанесла полицейскому несколько ударов Фото:

Пьяная жительница Надыма несколько раз ударила полицейского. Как сообщили в СУ СКР по ЯНАО, сотрудник пытался пресечь правонарушение.

«Сотрудником полиции была выявлена женщина, находившаяся в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения. В ответ на законные действия правоохранителя, пресекавшего административное правонарушение, 29-летняя жительница города нанесла ему не менее двух ударов руками по верхним конечностям, причинив сотруднику правопорядка телесные повреждения», — сообщается на сайте ведомства.

Инцидент произошел в январе. Следователи завершили расследование уголовного дела и передали его в суд.

Ранее сообщалось, что жительница Нового Уренгоя, находясь в состоянии алкогольного опьянения, публично оскорбила сотрудника полиции. Женщину обязали выплатить штраф в размере 15 тысяч рублей.

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Пьяная жительница Надыма несколько раз ударила полицейского. Как сообщили в СУ СКР по ЯНАО, сотрудник пытался пресечь правонарушение. «Сотрудником полиции была выявлена женщина, находившаяся в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения. В ответ на законные действия правоохранителя, пресекавшего административное правонарушение, 29-летняя жительница города нанесла ему не менее двух ударов руками по верхним конечностям, причинив сотруднику правопорядка телесные повреждения», — сообщается на сайте ведомства. Инцидент произошел в январе. Следователи завершили расследование уголовного дела и передали его в суд. Ранее сообщалось, что жительница Нового Уренгоя, находясь в состоянии алкогольного опьянения, публично оскорбила сотрудника полиции. Женщину обязали выплатить штраф в размере 15 тысяч рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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