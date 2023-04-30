Захарова: Москва жестко ответит Польше на захват школы при посольстве

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва жестоко отреагирует на захват школы при посольстве России в Варшаве. По ее словам, работа над ответом уже ведется.
«Москва очень жестко ответит на захват школы при российском посольстве в Польше. Работа над ответом идет», — сказала Захарова в эфире телеканала «Россия-1».
На сайте МИД РФ отмечается, что действия польских властей нарушают Венскую конвенцию о дипломатических отношениях. Они рассеиваются российской стороной, как посягательство на дипломатическую недвижимость РФ в Польше.
Ранее в Польше решили изъять здание школы при посольстве России. В отношении двух объектов недвижимости было возбуждено исполнительное производство. Пытаясь проникнуть на территорию школы, полиция и мэрия Варшавы сломали входную калитку.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва жестоко отреагирует на захват школы при посольстве России в Варшаве. По ее словам, работа над ответом уже ведется. «Москва очень жестко ответит на захват школы при российском посольстве в Польше. Работа над ответом идет», — сказала Захарова в эфире телеканала «Россия-1». На сайте МИД РФ отмечается, что действия польских властей нарушают Венскую конвенцию о дипломатических отношениях. Они рассеиваются российской стороной, как посягательство на дипломатическую недвижимость РФ в Польше. Ранее в Польше решили изъять здание школы при посольстве России. В отношении двух объектов недвижимости было возбуждено исполнительное производство. Пытаясь проникнуть на территорию школы, полиция и мэрия Варшавы сломали входную калитку.