Захарова: Москва жестко ответит Польше на захват школы при посольстве

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Битва ораторов: Тина Канделаки и Мария Захарова. Екатеринбург, захарова мария
Мария Захарова заявила, что работа над ответом Варшаве уже идет Фото:

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва жестоко отреагирует на захват школы при посольстве России в Варшаве. По ее словам, работа над ответом уже ведется.

«Москва очень жестко ответит на захват школы при российском посольстве в Польше. Работа над ответом идет», — сказала Захарова в эфире телеканала «Россия-1».

На сайте МИД РФ отмечается, что действия польских властей нарушают Венскую конвенцию о дипломатических отношениях. Они рассеиваются российской стороной, как посягательство на дипломатическую недвижимость РФ в Польше.

Ранее в Польше решили изъять здание школы при посольстве России. В отношении двух объектов недвижимости было возбуждено исполнительное производство. Пытаясь проникнуть на территорию школы, полиция и мэрия Варшавы сломали входную калитку.

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва жестоко отреагирует на захват школы при посольстве России в Варшаве. По ее словам, работа над ответом уже ведется. «Москва очень жестко ответит на захват школы при российском посольстве в Польше. Работа над ответом идет», — сказала Захарова в эфире телеканала «Россия-1». На сайте МИД РФ отмечается, что действия польских властей нарушают Венскую конвенцию о дипломатических отношениях. Они рассеиваются российской стороной, как посягательство на дипломатическую недвижимость РФ в Польше. Ранее в Польше решили изъять здание школы при посольстве России. В отношении двух объектов недвижимости было возбуждено исполнительное производство. Пытаясь проникнуть на территорию школы, полиция и мэрия Варшавы сломали входную калитку.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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