В Госдуме предложили отправлять студентов-бюджетников на трехлетнюю отработку по распределению

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День первый в УрФУ. Екатеринбург, студенческий билет, студенты, день первый
В случае отказа от отработки студент должен будет возместить затраты государства на его обучение Фото:

В Госдуму России внесли законопроект, согласно которому выпускник вуза, обучавшийся на бюджете, будет отправлен на трехлетнюю отработку по полученной специальности. Инициатором стал Госсовет Республики Татарстан. Информация опубликована в системе обеспечения законодательной деятельности.

«Настоящий законопроект позволит гарантированно обеспечить молодых специалистов работой на срок не менее трех лет по завершении обучения. Это в свою очередь будет способствовать кадровому обеспечению предприятий оборонно-промышленного комплекса и приоритетных отраслей экономики нашей страны», — говорится в тексте пояснительной записки законопроекта.

Уточняется, что назначение отработки студенту будет распределяться специальной комиссией. Также студенты с первой и второй группой инвалидности будут иметь возможность пройти отработку по месту жительства. В случае отказа от работы выпускник должен будет возместить расходы государства на его обучение.

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В Госдуму России внесли законопроект, согласно которому выпускник вуза, обучавшийся на бюджете, будет отправлен на трехлетнюю отработку по полученной специальности. Инициатором стал Госсовет Республики Татарстан. Информация опубликована в системе обеспечения законодательной деятельности. «Настоящий законопроект позволит гарантированно обеспечить молодых специалистов работой на срок не менее трех лет по завершении обучения. Это в свою очередь будет способствовать кадровому обеспечению предприятий оборонно-промышленного комплекса и приоритетных отраслей экономики нашей страны», — говорится в тексте пояснительной записки законопроекта. Уточняется, что назначение отработки студенту будет распределяться специальной комиссией. Также студенты с первой и второй группой инвалидности будут иметь возможность пройти отработку по месту жительства. В случае отказа от работы выпускник должен будет возместить расходы государства на его обучение.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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