В Госдуме предложили отправлять студентов-бюджетников на трехлетнюю отработку по распределению

В Госдуму России внесли законопроект, согласно которому выпускник вуза, обучавшийся на бюджете, будет отправлен на трехлетнюю отработку по полученной специальности. Инициатором стал Госсовет Республики Татарстан. Информация опубликована в системе обеспечения законодательной деятельности.
«Настоящий законопроект позволит гарантированно обеспечить молодых специалистов работой на срок не менее трех лет по завершении обучения. Это в свою очередь будет способствовать кадровому обеспечению предприятий оборонно-промышленного комплекса и приоритетных отраслей экономики нашей страны», — говорится в тексте
Уточняется, что назначение отработки студенту будет распределяться специальной комиссией. Также студенты с первой и второй группой инвалидности будут иметь возможность пройти отработку по месту жительства. В случае отказа от работы выпускник должен будет возместить расходы государства на его обучение.
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