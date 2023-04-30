Из Судана эвакуировали около 40 россиян

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Вооруженные столкновения в Судане начались 15 апреля Фото:
новость из сюжета
Вооруженные столкновения в Судане

Около 40 российских граждан эвакуировали из Судана в Саудовскую Аравию. Об этом рассказал пресс-секретарь генконсульства РФ в Джидде Руслан Усманов.

«[Россиян] вывозят из порта Судана, дальше привозят их в порт Джидду на военно-морскую базу. <…> На данный момент приехали порядка 40 россиян», — приводит слова Усманова ТАСС.

Дипломат рассказал, что основная часть эвакуированных граждан покинула Саудовскую Аравию. «Кто в Россию, кто в другие страны, в зависимости у кого какая точка назначения», — пояснил он.

Ранее сообщалось, что в Судане между силами спецназа и регулярной армией произошли перестрелки. Атака произошла 15 апреля в нескольких районах города Хартума. В МИД России призвали стороны прекратить военный конфликт.

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Около 40 российских граждан эвакуировали из Судана в Саудовскую Аравию. Об этом рассказал пресс-секретарь генконсульства РФ в Джидде Руслан Усманов. «[Россиян] вывозят из порта Судана, дальше привозят их в порт Джидду на военно-морскую базу. <…> На данный момент приехали порядка 40 россиян», — приводит слова Усманова ТАСС. Дипломат рассказал, что основная часть эвакуированных граждан покинула Саудовскую Аравию. «Кто в Россию, кто в другие страны, в зависимости у кого какая точка назначения», — пояснил он. Ранее сообщалось, что в Судане между силами спецназа и регулярной армией произошли перестрелки. Атака произошла 15 апреля в нескольких районах города Хартума. В МИД России призвали стороны прекратить военный конфликт.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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