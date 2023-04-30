Из Судана эвакуировали около 40 россиян

Около 40 российских граждан эвакуировали из Судана в Саудовскую Аравию. Об этом рассказал пресс-секретарь генконсульства РФ в Джидде Руслан Усманов.
«[Россиян] вывозят из порта Судана, дальше привозят их в порт Джидду на военно-морскую базу. <…> На данный момент приехали порядка 40 россиян», — приводит слова Усманова ТАСС.
Дипломат рассказал, что основная часть эвакуированных граждан покинула Саудовскую Аравию. «Кто в Россию, кто в другие страны, в зависимости у кого какая точка назначения», — пояснил он.
Ранее сообщалось, что в Судане между силами спецназа и регулярной армией произошли перестрелки. Атака произошла 15 апреля в нескольких районах города Хартума. В МИД России призвали стороны прекратить военный конфликт.
Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!