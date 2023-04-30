Швеция и Финляндия подняли флот из-за российских кораблей

Швеция и Финляндия привели флот в боевую готовность, опасаясь атаки со стороны России. Причиной тому стали российские корабли, замеченные вблизи ветряных электростанций и подводных электрических кабелей, пишет издание Iltalehti.
«Военно-морские силы Швеции и Финляндии находятся в повышенной готовности к предотвращению нападения России на энергетические сети этих стран», — написали в издании. Командующий шведским флотом Илталехти Эва Скуг Хаслум заявил, что российская сторона якобы нанесла цели на карту для совершения атаки.
Ранее сотрудник аналитического центра Polar Research and Policy Initiative Дуэйн Райан Менезес заявил о страхе Великобритании перед российскими атаками. По его словам, возможные «атаки» Москвы могут повредить линии передачи энергии, соединяющие остров с материком, что может парализовать Соединенное Королевство.
Швеция и Финляндия привели флот в боевую готовность, опасаясь атаки со стороны России. Причиной тому стали российские корабли, замеченные вблизи ветряных электростанций и подводных электрических кабелей, пишет издание Iltalehti. «Военно-морские силы Швеции и Финляндии находятся в повышенной готовности к предотвращению нападения России на энергетические сети этих стран», — написали в издании. Командующий шведским флотом Илталехти Эва Скуг Хаслум заявил, что российская сторона якобы нанесла цели на карту для совершения атаки. Ранее сотрудник аналитического центра Polar Research and Policy Initiative Дуэйн Райан Менезес заявил о страхе Великобритании перед российскими атаками. По его словам, возможные «атаки» Москвы могут повредить линии передачи энергии, соединяющие остров с материком, что может парализовать Соединенное Королевство.