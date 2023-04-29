Челябинский мобилизованный с позывным «Молот» передал с СВО привет родным. Видео

30 апреля 2023 в 22:40 Размер текста - 17 +

Сейчас военнослужащие проходят интенсивную подготовку к выполнению боевых задач Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Военнослужащий из Челябинской области с позывным «Молот» передал с фронта привет родным. Он рассказал, как проходит его служба. «Привет всем родственникам, всему Уралу, откуда мы все родом. Сейчас проходим интенсивную подготовку к выполнению любых задач, которые будут перед нами. Инструкторы у нас спецы своего дела, победа будет за нами, скоро мы все вернемся домой», — заявил на видео, подготовленном изданием «Красная звезда» в официальном telegram-канале. «Молот» — командир взвода, гвардии капитан. Он уже не раз бывал с сослуживцами на передовой. Как сообщает «Красная звезда», личный состав из числа мобилизованных в первых рядах пока не действует на линии боевого соприкосновения. Но свежее подкрепление поддерживало тех, кто непосредственно ходил на штурмы. На полигонах, по словам военного, беспрестанно идут практические занятия. Дома офицера ждут жена, две дочери, мать, сестра и племянник.

Военнослужащий из Челябинской области с позывным «Молот» передал с фронта привет родным. Он рассказал, как проходит его служба. «Привет всем родственникам, всему Уралу, откуда мы все родом. Сейчас проходим интенсивную подготовку к выполнению любых задач, которые будут перед нами. Инструкторы у нас спецы своего дела, победа будет за нами, скоро мы все вернемся домой», — заявил на видео, подготовленном изданием «Красная звезда» в официальном telegram-канале. «Молот» — командир взвода, гвардии капитан. Он уже не раз бывал с сослуживцами на передовой. Как сообщает «Красная звезда», личный состав из числа мобилизованных в первых рядах пока не действует на линии боевого соприкосновения. Но свежее подкрепление поддерживало тех, кто непосредственно ходил на штурмы. На полигонах, по словам военного, беспрестанно идут практические занятия. Дома офицера ждут жена, две дочери, мать, сестра и племянник.