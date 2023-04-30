TET: Индия и Россия изучают возможность приема карт «Мир» и RuPay

Индия и Россия обсуждают возможность взаимного приема карт индийской платежной системы RuPay и российской «Мир» в соответствующих странах. Об этом сообщает издание The Economic Times.
«Индия и Россия изучат возможность приема карт RuPay и Mir в странах друг друга для беспроблемных платежей в условиях санкций, введенных Западом в отношении Москвы. Взаимный прием карт RuPay (Индия) и „Мир“ (Россия) поможет гражданам Индии и России совершать беспроблемные платежи в индийских рупиях и российских рублях в их соответствующих странах», — ссылаясь на собственные источники сообщает издание
Ранее URA.RU рассказало, что Россия и Турция достигли договоренности по новой системе оплаты российскими туристами на отдыхе в Турции. Они смогут использовать деньги со своих счетов при наличии дебетовой карты.
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