Познер прокомментировал смерть модельера Зайцева

Журналист Познер: модельер Зайцев останется в истории развития России

01 мая 2023 в 01:46 Размер текста - 17 +

Зайцев останется в истории России, заявил Познер Фото: Владимир Андреев © URA.RU Журналист Владимир Познер назвал эпохой модельера Вячеслава Зайцева, отметив, что он останется в истории развития России. Об этом заявил Познер после информации о смерти модельера. «Слава — это целая эпоха. И он вошел и останется в истории развития России. Он, по сути дела, заложил основы моды в Советском Союзе и в России, когда еще представления о моде не было никакого», — передает слова журналиста телеканал «Звезда». Ранее сообщалось, что Зайцев скончался сегодня в Москве. С кровотечением в желудке его доставили в Щелковскую больницу. Модельера отправили в реанимацию, однако спасти жизнь модельеру не удалось.

Журналист Владимир Познер назвал эпохой модельера Вячеслава Зайцева, отметив, что он останется в истории развития России. Об этом заявил Познер после информации о смерти модельера. «Слава — это целая эпоха. И он вошел и останется в истории развития России. Он, по сути дела, заложил основы моды в Советском Союзе и в России, когда еще представления о моде не было никакого», — передает слова журналиста телеканал «Звезда». Ранее сообщалось, что Зайцев скончался сегодня в Москве. С кровотечением в желудке его доставили в Щелковскую больницу. Модельера отправили в реанимацию, однако спасти жизнь модельеру не удалось.