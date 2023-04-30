30 апреля 2023

Познер прокомментировал смерть модельера Зайцева

Журналист Познер: модельер Зайцев останется в истории развития России
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пресс-конференция в ТАСС "Читай больше – знай больше": запуск проекта к Всемирному дню памяти жертв СПИДа. Москва, познер владимир
Зайцев останется в истории России, заявил Познер Фото:

Журналист Владимир Познер назвал эпохой модельера Вячеслава Зайцева, отметив, что он останется в истории развития России. Об этом заявил Познер после информации о смерти модельера.

«Слава — это целая эпоха. И он вошел и останется в истории развития России. Он, по сути дела, заложил основы моды в Советском Союзе и в России, когда еще представления о моде не было никакого», — передает слова журналиста телеканал «Звезда».

Ранее сообщалось, что Зайцев скончался сегодня в Москве. С кровотечением в желудке его доставили в Щелковскую больницу. Модельера отправили в реанимацию, однако спасти жизнь модельеру не удалось.

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Журналист Владимир Познер назвал эпохой модельера Вячеслава Зайцева, отметив, что он останется в истории развития России. Об этом заявил Познер после информации о смерти модельера. «Слава — это целая эпоха. И он вошел и останется в истории развития России. Он, по сути дела, заложил основы моды в Советском Союзе и в России, когда еще представления о моде не было никакого», — передает слова журналиста телеканал «Звезда». Ранее сообщалось, что Зайцев скончался сегодня в Москве. С кровотечением в желудке его доставили в Щелковскую больницу. Модельера отправили в реанимацию, однако спасти жизнь модельеру не удалось.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...