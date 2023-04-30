Познер прокомментировал смерть модельера Зайцева

Журналист Владимир Познер назвал эпохой модельера Вячеслава Зайцева, отметив, что он останется в истории развития России. Об этом заявил Познер после информации о смерти модельера.
«Слава — это целая эпоха. И он вошел и останется в истории развития России. Он, по сути дела, заложил основы моды в Советском Союзе и в России, когда еще представления о моде не было никакого», — передает слова журналиста телеканал «Звезда».
Ранее сообщалось, что Зайцев скончался сегодня в Москве. С кровотечением в желудке его доставили в Щелковскую больницу. Модельера отправили в реанимацию, однако спасти жизнь модельеру не удалось.
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