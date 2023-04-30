РВ: Россия нанесет мощный упреждающий удар по ВСУ перед их контрнаступлением

Десятки бомбардировщиков Воздушно-космических сил России нанесут упреждающий удар по объектам Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом сообщили военные корреспонденты.
«Целых 16 стратегических бомбардировщиков поднялись в небо с разных авиабаз и летят в сторону Украины. Через некоторое время они выйдут на рубеж пуска крылатых ракет», — сообщили в telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
Специальная военная операция началась 24 февраля 2022 года. По словам президента России Владимира Путина, ее цели — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.
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