30 апреля 2023

РВ: Россия нанесет мощный упреждающий удар по ВСУ перед их контрнаступлением

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Бомбардировщики ВС РФ нанесут удары по объектам ВСУ, сообщили в соцсетях Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Десятки бомбардировщиков Воздушно-космических сил России нанесут упреждающий удар по объектам Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом сообщили военные корреспонденты.

«Целых 16 стратегических бомбардировщиков поднялись в небо с разных авиабаз и летят в сторону Украины. Через некоторое время они выйдут на рубеж пуска крылатых ракет», — сообщили в telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Специальная военная операция началась 24 февраля 2022 года. По словам президента России Владимира Путина, ее цели — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.

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Десятки бомбардировщиков Воздушно-космических сил России нанесут упреждающий удар по объектам Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом сообщили военные корреспонденты. «Целых 16 стратегических бомбардировщиков поднялись в небо с разных авиабаз и летят в сторону Украины. Через некоторое время они выйдут на рубеж пуска крылатых ракет», — сообщили в telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Специальная военная операция началась 24 февраля 2022 года. По словам президента России Владимира Путина, ее цели — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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