РВ: Россия нанесет мощный упреждающий удар по ВСУ перед их контрнаступлением 01 мая 2023 в 01:49 Размер текста - 17 + Бомбардировщики ВС РФ нанесут удары по объектам ВСУ, сообщили в соцсетях Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Десятки бомбардировщиков Воздушно-космических сил России нанесут упреждающий удар по объектам Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом сообщили военные корреспонденты. «Целых 16 стратегических бомбардировщиков поднялись в небо с разных авиабаз и летят в сторону Украины. Через некоторое время они выйдут на рубеж пуска крылатых ракет», — сообщили в telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Специальная военная операция началась 24 февраля 2022 года. По словам президента России Владимира Путина, ее цели — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины. Десятки бомбардировщиков Воздушно-космических сил России нанесут упреждающий удар по объектам Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом сообщили военные корреспонденты. «Целых 16 стратегических бомбардировщиков поднялись в небо с разных авиабаз и летят в сторону Украины. Через некоторое время они выйдут на рубеж пуска крылатых ракет», — сообщили в telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Специальная военная операция началась 24 февраля 2022 года. По словам президента России Владимира Путина, ее цели — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям