Май в Курганской области будет теплым и сухим

Жителям региона пообещали теплый и сухой май Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жителям Курганской области рассказали, что предстоящий май будет теплым и сухим. Такой прогноз дает курганский синоптик-любитель Илья Винштейн.

«Прогнозируется, что в Кургане среднемесячная температура составит +15,4 градуса, что на 2 градуса превышает норму. Это означает, что в течение месяца будет 20 дней с температурой выше нормы и 11 дней с температурой ниже нормы. Вероятность холодного мая крайне мала. Выпадет 21 миллиметр осадков (55% от климатической нормы). Вероятность дождливого мая крайне мала», — указано на странице персонального блога синоптика.

В сообщении говорится, что основное тепло придется на первую и третью декаду месяца. Вторая — будет холодной.

Ранее курганские метеорологи уже рассказывали о резких переменах в погоде, которые ожидаются на майских праздниках. Ожидается, что до 3 мая температура будет постепенно расти и потом пойдет на спад.