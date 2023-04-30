30 апреля 2023
29 апреля 2023

Май в Курганской области будет теплым и сухим

© Служба новостей «URA.RU»
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Жителям региона пообещали теплый и сухой май Фото:

Жителям Курганской области рассказали, что предстоящий май будет теплым и сухим. Такой прогноз дает курганский синоптик-любитель Илья Винштейн.

«Прогнозируется, что в Кургане среднемесячная температура составит +15,4 градуса, что на 2 градуса превышает норму. Это означает, что в течение месяца будет 20 дней с температурой выше нормы и 11 дней с температурой ниже нормы. Вероятность холодного мая крайне мала. Выпадет 21 миллиметр осадков (55% от климатической нормы). Вероятность дождливого мая крайне мала», — указано на странице персонального блога синоптика.

В сообщении говорится, что основное тепло придется на первую и третью декаду месяца. Вторая — будет холодной.

Ранее курганские метеорологи уже рассказывали о резких переменах в погоде, которые ожидаются на майских праздниках. Ожидается, что до 3 мая температура будет постепенно расти и потом пойдет на спад.

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Жителям Курганской области рассказали, что предстоящий май будет теплым и сухим. Такой прогноз дает курганский синоптик-любитель Илья Винштейн. «Прогнозируется, что в Кургане среднемесячная температура составит +15,4 градуса, что на 2 градуса превышает норму. Это означает, что в течение месяца будет 20 дней с температурой выше нормы и 11 дней с температурой ниже нормы. Вероятность холодного мая крайне мала. Выпадет 21 миллиметр осадков (55% от климатической нормы). Вероятность дождливого мая крайне мала», — указано на странице персонального блога синоптика. В сообщении говорится, что основное тепло придется на первую и третью декаду месяца. Вторая — будет холодной. Ранее курганские метеорологи уже рассказывали о резких переменах в погоде, которые ожидаются на майских праздниках. Ожидается, что до 3 мая температура будет постепенно расти и потом пойдет на спад.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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