30 апреля 2023
29 апреля 2023

Под Челябинском продают базу отдыха за 61 млн рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-тур по Синегорью Челябинск, база отдыха, купание, лето, тургояк, озеро, отдых
На территории базы отдыха есть свой песчаный пляж Фото:

В Сосновском районе Челябинской области продают базу отдыха за 61 млн рублей. Информация об этом размещена на сайте объявлений «Авито».

«Продается действующая база отдыха в Сосновском районе (Долгодеревенское) на берегу озера Касарги. Земельный участок площадью 1,3 гектаров. На территории находятся трехэтажный корпус с 14 номерами с размещением на 50 человек (ремонт 2022 года), также большая мангальная зона (кирпичная печь, три зоны барбекю, две зоны для казана), баня/коттедж (на 1 этаже парилка, раздевалка, обеденная зона. На втором этаже комната отдыха с размещением на 8 человек — туалет, душ, отопление), песочный пляж, волейбольная площадка, детская зона, парковка. Цена объекта 61 миллион рублей», — сказано в объявлении на «Авито».

Автор объявления указал, что земельный участок и все постройки находятся в собственности. Территория охраняется предприятием «Варяг».

Также в Челябинской области недавно выставили на продажу базу отдыха на берегу озера Большой Еланчик. Стоимость объекта, находящегося в Чебаркульском районе, составляет 70 млн рублей.

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В Сосновском районе Челябинской области продают базу отдыха за 61 млн рублей. Информация об этом размещена на сайте объявлений «Авито». «Продается действующая база отдыха в Сосновском районе (Долгодеревенское) на берегу озера Касарги. Земельный участок площадью 1,3 гектаров. На территории находятся трехэтажный корпус с 14 номерами с размещением на 50 человек (ремонт 2022 года), также большая мангальная зона (кирпичная печь, три зоны барбекю, две зоны для казана), баня/коттедж (на 1 этаже парилка, раздевалка, обеденная зона. На втором этаже комната отдыха с размещением на 8 человек — туалет, душ, отопление), песочный пляж, волейбольная площадка, детская зона, парковка. Цена объекта 61 миллион рублей», — сказано в объявлении на «Авито». Автор объявления указал, что земельный участок и все постройки находятся в собственности. Территория охраняется предприятием «Варяг». Также в Челябинской области недавно выставили на продажу базу отдыха на берегу озера Большой Еланчик. Стоимость объекта, находящегося в Чебаркульском районе, составляет 70 млн рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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