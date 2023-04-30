Под Челябинском продают базу отдыха за 61 млн рублей

На территории базы отдыха есть свой песчаный пляж Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Сосновском районе Челябинской области продают базу отдыха за 61 млн рублей. Информация об этом размещена на сайте объявлений «Авито».

«Продается действующая база отдыха в Сосновском районе (Долгодеревенское) на берегу озера Касарги. Земельный участок площадью 1,3 гектаров. На территории находятся трехэтажный корпус с 14 номерами с размещением на 50 человек (ремонт 2022 года), также большая мангальная зона (кирпичная печь, три зоны барбекю, две зоны для казана), баня/коттедж (на 1 этаже парилка, раздевалка, обеденная зона. На втором этаже комната отдыха с размещением на 8 человек — туалет, душ, отопление), песочный пляж, волейбольная площадка, детская зона, парковка. Цена объекта 61 миллион рублей», — сказано в объявлении на «Авито».

Автор объявления указал, что земельный участок и все постройки находятся в собственности. Территория охраняется предприятием «Варяг».

Также в Челябинской области недавно выставили на продажу базу отдыха на берегу озера Большой Еланчик. Стоимость объекта, находящегося в Чебаркульском районе, составляет 70 млн рублей.