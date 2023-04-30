30 апреля 2023

Чем известен умерший модельер Вячеслав Зайцев

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Вячеслав Зайцев был первым советским человеком, который провел показ мод за рубежом Фото:

Вечером 30 апреля умер известный российский модельер Вячеслав Зайцев, ему было 85 лет. URA.RU приводит главную информацию о модельере.

Отрытие дома моды Зайцева

В 1982 году Зайцев открыл Дом Моды. После этого модельер стал сотрудничать с Московским малым театром, МХТ им. А. П. Чехова, «Современником» и Московским академическим театром сатиры. Для них он создавал костюмы. Также он был художником-постановщиком.

Кто носил одежду Зайцева

За свою карьеру модельер выпустил одежду, которую носили артисты российской эстрады. Среди них были: Алла Пугачева, Филипп Киркоров, Иосиф Кобзон, Муслим Магомаев. Образ для Пугачевой, красный балахон широкого кроя, стал визитной карточкой певицы.

Одежду Зайцева носили стюарды и стюардессы компании «Аэрофлот», а также советские чемпионы по фигурному катанию. Зайцев разработал одежду для сборной СССР на Олимпиаде-80 в Москве и Играх-84 в Сараево.

В 2003 году Зайцев создавал одежду для первой леди России — Людмилы Путиной. «И он вошел и останется в истории развития России. Он, по сути дела, заложил основы моды в Советском Союзе и в России, когда еще представления о моде не было никакого», — заявил журналист Владимир Познер, комментируя новость о смерти модельера.

Популярность за рубежом и крупные показы мод в России

ММКФ. Вечер Благотворительного фонда «Русский Силуэт» – «Большое кино. Звезды для звезд». Москва
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Первые выставки мод Зайцева прошли в Париже и Мюнхене в 1988 году. Он был первым советским модельером, который получил право участвовать в европейской выставке. Тогда творец продемонстрировал коллекцию «Русские сезоны». В 1989 году на выставке в Токио Зайцев получил одну из премий «Лучших пяти создателей моды в мире».

В честь 50-летия карьеры Зайцев в выставочном зале «Манеж» в Москве прошла неделя моды Mercedes-Benz Fashion Week Russia. Посетители могли увидеть работы модельера, которые он создавал с 1982 года.

Проблемы со здоровьем

В 2016 году Зайцеву поставили диагноз «болезнь Паркинсона». Спустя семь лет Вячеслав Зайцев умер. Telegram-канале Mash сообщил, что модельер был доставлен в больницу с кровотечением в желудке. После обследования его отправили в реанимацию, где он скончался.

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Вечером 30 апреля умер известный российский модельер Вячеслав Зайцев, ему было 85 лет. URA.RU приводит главную информацию о модельере. В 1982 году Зайцев открыл Дом Моды. После этого модельер стал сотрудничать с Московским малым театром, МХТ им. А. П. Чехова, «Современником» и Московским академическим театром сатиры. Для них он создавал костюмы. Также он был художником-постановщиком. За свою карьеру модельер выпустил одежду, которую носили артисты российской эстрады. Среди них были: Алла Пугачева, Филипп Киркоров, Иосиф Кобзон, Муслим Магомаев. Образ для Пугачевой, красный балахон широкого кроя, стал визитной карточкой певицы. Одежду Зайцева носили стюарды и стюардессы компании «Аэрофлот», а также советские чемпионы по фигурному катанию. Зайцев разработал одежду для сборной СССР на Олимпиаде-80 в Москве и Играх-84 в Сараево. В 2003 году Зайцев создавал одежду для первой леди России — Людмилы Путиной. «И он вошел и останется в истории развития России. Он, по сути дела, заложил основы моды в Советском Союзе и в России, когда еще представления о моде не было никакого», — заявил журналист Владимир Познер, комментируя новость о смерти модельера. Первые выставки мод Зайцева прошли в Париже и Мюнхене в 1988 году. Он был первым советским модельером, который получил право участвовать в европейской выставке. Тогда творец продемонстрировал коллекцию «Русские сезоны». В 1989 году на выставке в Токио Зайцев получил одну из премий «Лучших пяти создателей моды в мире». В честь 50-летия карьеры Зайцев в выставочном зале «Манеж» в Москве прошла неделя моды Mercedes-Benz Fashion Week Russia. Посетители могли увидеть работы модельера, которые он создавал с 1982 года. В 2016 году Зайцеву поставили диагноз «болезнь Паркинсона». Спустя семь лет Вячеслав Зайцев умер. Telegram-канале Mash сообщил, что модельер был доставлен в больницу с кровотечением в желудке. После обследования его отправили в реанимацию, где он скончался.
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