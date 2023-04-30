Челябинский таксист задержан за ложное сообщении о бомбе в пивном магазине

Мужчина повздорил с продавцом и «заминировал» пивной магазин Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Полиция в Челябинске задержала водителя такси, который оставил ложное сообщение о минировании пивного магазина на Краснопольском проспекте. Мотивом преступления стал конфликт с продавцом, сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.

«Подозреваемый задержан. Им оказался ранее не судимый местный житель 1987 года рождения, который накануне конфликтовал с продавцами в торговом павильоне. Позднее из хулиганских побуждений он позвонил по телефону, сообщив заведомо ложные сведения», — уточнили в полицейском главке региона.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 207 УК РФ («Заведомо ложное сообщение об акте терроризма»). Мера пресечения задержанному будет избрана в ближайшее время.

Ранее URA.RU сообщало о том, что водитель такси оставил ложную информацию о минировании пивного ларька на северо-западе Челябинска. В итоге в торговой точке опасных предметов найдено не было.