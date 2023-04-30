30 апреля 2023
29 апреля 2023

Челябинский таксист задержан за ложное сообщении о бомбе в пивном магазине

© Служба новостей «URA.RU»
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Цены на пиво и колбасы. Курган, пиво, бутылки
Мужчина повздорил с продавцом и «заминировал» пивной магазин Фото:

Полиция в Челябинске задержала водителя такси, который оставил ложное сообщение о минировании пивного магазина на Краснопольском проспекте. Мотивом преступления стал конфликт с продавцом, сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.

«Подозреваемый задержан. Им оказался ранее не судимый местный житель 1987 года рождения, который накануне конфликтовал с продавцами в торговом павильоне. Позднее из хулиганских побуждений он позвонил по телефону, сообщив заведомо ложные сведения», — уточнили в полицейском главке региона.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 207 УК РФ («Заведомо ложное сообщение об акте терроризма»). Мера пресечения задержанному будет избрана в ближайшее время.

Ранее URA.RU сообщало о том, что водитель такси оставил ложную информацию о минировании пивного ларька на северо-западе Челябинска. В итоге в торговой точке опасных предметов найдено не было.

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Полиция в Челябинске задержала водителя такси, который оставил ложное сообщение о минировании пивного магазина на Краснопольском проспекте. Мотивом преступления стал конфликт с продавцом, сообщили в ГУ МВД по Челябинской области. «Подозреваемый задержан. Им оказался ранее не судимый местный житель 1987 года рождения, который накануне конфликтовал с продавцами в торговом павильоне. Позднее из хулиганских побуждений он позвонил по телефону, сообщив заведомо ложные сведения», — уточнили в полицейском главке региона. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 207 УК РФ («Заведомо ложное сообщение об акте терроризма»). Мера пресечения задержанному будет избрана в ближайшее время. Ранее URA.RU сообщало о том, что водитель такси оставил ложную информацию о минировании пивного ларька на северо-западе Челябинска. В итоге в торговой точке опасных предметов найдено не было.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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