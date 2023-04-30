30 апреля 2023
29 апреля 2023

Мэр из ЯНАО принял участие в благотворительном марафоне в поддержку участников СВО. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Патриотический автопробег. Магнитогорск, автопробег, патриотизм, буква z, сво
Марафон проходит на площадке школы №17 Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Глава Нового Уренгоя (ЯНАО) Андрей Воронов поприветствовал участников благотворительного марафона, проходящего на площадке в школе №17 и, отметил, что все собранные средства пойдут в общую копилку для закупки необходимого оборудования и медикаментов бойцам. Соответствующий пост размещен в telegram-канале образовательного учреждения «Академия талантов».

«Сбор идет круглосуточно, он идет уже неделями. Кто-то вяжет, кто-то шьет, кто-то рисует, кто-то поет. Каждая копейка, каждый рубль пойдет в копилку нашей всеобщей побед», — поделился Воронов в приветственной речи. Глава Нового Уренгоя поблагодарил всех, кто принял участие в марафоне и отметил, что для всеобщей победы нужно еще много работать.

Ранее URA.RU сообщало, что военнослужащие из зоны проведения спецоперации поблагодарили жителей Нового Уренгоя (ЯНАО) за регулярную поддержку и организацию благотворительного марафона «Сердце цвета хаки». На собранные во время благотворительного марафона средства планируется приобрести для бойцов коптеры и тепловизоры, а также необходимые медикаменты.

Главные новости ЯНАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Глава Нового Уренгоя (ЯНАО) Андрей Воронов поприветствовал участников благотворительного марафона, проходящего на площадке в школе №17 и, отметил, что все собранные средства пойдут в общую копилку для закупки необходимого оборудования и медикаментов бойцам. Соответствующий пост размещен в telegram-канале образовательного учреждения «Академия талантов». «Сбор идет круглосуточно, он идет уже неделями. Кто-то вяжет, кто-то шьет, кто-то рисует, кто-то поет. Каждая копейка, каждый рубль пойдет в копилку нашей всеобщей побед», — поделился Воронов в приветственной речи. Глава Нового Уренгоя поблагодарил всех, кто принял участие в марафоне и отметил, что для всеобщей победы нужно еще много работать. Ранее URA.RU сообщало, что военнослужащие из зоны проведения спецоперации поблагодарили жителей Нового Уренгоя (ЯНАО) за регулярную поддержку и организацию благотворительного марафона «Сердце цвета хаки». На собранные во время благотворительного марафона средства планируется приобрести для бойцов коптеры и тепловизоры, а также необходимые медикаменты.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...