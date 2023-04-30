Глава Нового Уренгоя (ЯНАО) Андрей Воронов поприветствовал участников благотворительного марафона, проходящего на площадке в школе №17 и, отметил, что все собранные средства пойдут в общую копилку для закупки необходимого оборудования и медикаментов бойцам. Соответствующий пост размещен в telegram-канале образовательного учреждения «Академия талантов».
«Сбор идет круглосуточно, он идет уже неделями. Кто-то вяжет, кто-то шьет, кто-то рисует, кто-то поет. Каждая копейка, каждый рубль пойдет в копилку нашей всеобщей побед», — поделился Воронов в приветственной речи. Глава Нового Уренгоя поблагодарил всех, кто принял участие в марафоне и отметил, что для всеобщей победы нужно еще много работать.
Ранее URA.RU сообщало, что военнослужащие из зоны проведения спецоперации поблагодарили жителей Нового Уренгоя (ЯНАО) за регулярную поддержку и организацию благотворительного марафона «Сердце цвета хаки». На собранные во время благотворительного марафона средства планируется приобрести для бойцов коптеры и тепловизоры, а также необходимые медикаменты.
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