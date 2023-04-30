Мэр из ЯНАО принял участие в благотворительном марафоне в поддержку участников СВО. Видео

01 мая 2023 в 12:50 Размер текста - 17 +

Марафон проходит на площадке школы №17 Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Глава Нового Уренгоя (ЯНАО) Андрей Воронов поприветствовал участников благотворительного марафона, проходящего на площадке в школе №17 и, отметил, что все собранные средства пойдут в общую копилку для закупки необходимого оборудования и медикаментов бойцам. Соответствующий пост размещен в telegram-канале образовательного учреждения «Академия талантов». «Сбор идет круглосуточно, он идет уже неделями. Кто-то вяжет, кто-то шьет, кто-то рисует, кто-то поет. Каждая копейка, каждый рубль пойдет в копилку нашей всеобщей побед», — поделился Воронов в приветственной речи. Глава Нового Уренгоя поблагодарил всех, кто принял участие в марафоне и отметил, что для всеобщей победы нужно еще много работать. Ранее URA.RU сообщало, что военнослужащие из зоны проведения спецоперации поблагодарили жителей Нового Уренгоя (ЯНАО) за регулярную поддержку и организацию благотворительного марафона «Сердце цвета хаки». На собранные во время благотворительного марафона средства планируется приобрести для бойцов коптеры и тепловизоры, а также необходимые медикаменты.

Глава Нового Уренгоя (ЯНАО) Андрей Воронов поприветствовал участников благотворительного марафона, проходящего на площадке в школе №17 и, отметил, что все собранные средства пойдут в общую копилку для закупки необходимого оборудования и медикаментов бойцам. Соответствующий пост размещен в telegram-канале образовательного учреждения «Академия талантов». «Сбор идет круглосуточно, он идет уже неделями. Кто-то вяжет, кто-то шьет, кто-то рисует, кто-то поет. Каждая копейка, каждый рубль пойдет в копилку нашей всеобщей побед», — поделился Воронов в приветственной речи. Глава Нового Уренгоя поблагодарил всех, кто принял участие в марафоне и отметил, что для всеобщей победы нужно еще много работать. Ранее URA.RU сообщало, что военнослужащие из зоны проведения спецоперации поблагодарили жителей Нового Уренгоя (ЯНАО) за регулярную поддержку и организацию благотворительного марафона «Сердце цвета хаки». На собранные во время благотворительного марафона средства планируется приобрести для бойцов коптеры и тепловизоры, а также необходимые медикаменты.