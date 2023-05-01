Грузии не дали статус кандидата в ЕС из-за отказа от санкций против РФ

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Москва во время объявленного режима самоизоляции. Москва, красная лента, кремль, манежная площадь, троицкая башня кремля, москва
Грузии не дадут стать кандидатом в ЕС, пока страна не начнет вводить санкции против РФ, сообщает Каха Каладзе Фото:

Грузии не предоставляют статус кандидата в члены Евросоюза [ЕС] в связи с тем, что страна не вводит антироссийские санкции. С таким мнением выступил глава города Тбилиси Каха Каладзе.

«Отказ в предоставлении статуса кандидата [для Грузии] был политическим решением. Власть Грузии для них [стран ЕС] представляет проблему, потому что не присоединяется к санкциям [против России]», — отметил Каха Каладзе. Его слова приводит грузинское СМИ Kvira.ge. В настоящий момент Грузия выполняет рекомендации, с целью вступления в союз. Летом 2022 года стране отказали в предоставлении статуса кандидата.

В свою очередь премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили уверен, что страна заслуживает того, чтобы стать членом Евросоюза. Он отмечал, что шансы страны стать кандидатом превышают 50%, пишет RT. В МИД РФ заявляли, что вмешательство Запада в дела Грузии недопустимы, передает «Национальная служба новостей».

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Грузии не предоставляют статус кандидата в члены Евросоюза [ЕС] в связи с тем, что страна не вводит антироссийские санкции. С таким мнением выступил глава города Тбилиси Каха Каладзе. «Отказ в предоставлении статуса кандидата [для Грузии] был политическим решением. Власть Грузии для них [стран ЕС] представляет проблему, потому что не присоединяется к санкциям [против России]», — отметил Каха Каладзе. Его слова приводит грузинское СМИ Kvira.ge. В настоящий момент Грузия выполняет рекомендации, с целью вступления в союз. Летом 2022 года стране отказали в предоставлении статуса кандидата. В свою очередь премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили уверен, что страна заслуживает того, чтобы стать членом Евросоюза. Он отмечал, что шансы страны стать кандидатом превышают 50%, пишет RT. В МИД РФ заявляли, что вмешательство Запада в дела Грузии недопустимы, передает «Национальная служба новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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