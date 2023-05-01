Что известно о подрыве железной дороги в Брянской области

В Брянской области подорвали железную дорогу, пострадавших нет
В Брянской области 1 мая с рельсов сошли вагоны поезда, вместе с локомотивами. Это произошло в результате подрыва диверсантами железнодорожных путей. URA.RU приводит основную информацию о происшествии.
- Приблизительно в 13:30 (по Мск) губернатор Александр Богомаз написал у себя в telegram-канале, что локомотив сошел с рельсов из-за взрыва неустановленного устройства. Инцидент случился на 136 километре ж/д путей Брянск-Унеча.
- С рельсов сошли два локомотива и семь вагонов. Остальные вагоны удалось отогнать на безопасное расстояние. Пострадавших нет, подчеркнул губернатор Брянской области.
- СМИ предполагают, что виновными в подрыве железнодорожных путей являются двое диверсантов. Один из мужчин закладывал устройство, а второй караулил.
- Александр Богомаз спустя три часа после первого сообщения отметил, что выехал на место происшествия в Унечу. Там организован оперативный штаб. Губернатор подчеркнул, что к утру железнодорожное сообщение будет восстановлено.
- На месте работаю спасатели, аварийно-восстановительные бригады «Российских железных дорог» (РЖД) и экстренные службы. Благодаря оперативным действиям, удалось локализовать пожар.
- Для перевозки пассажиров из Унечи на железнодорожную станцию Почеп будут предоставлены дополнительные автобусы. Уже сформировано отдельное расписание.
Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!
Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!