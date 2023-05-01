Губернатор Брянской области прибыл на место взрыва на железной дороге

01 мая 2023 в 16:53 Размер текста - 17 +

Богомаз доложил об обстановке в Унечском районе Фото: Владимир Андреев © URA.RU Губернатор Брянской области Александр Богомаз выехал на место происшествия в Унечу, где ранее на железнодорожных путях сработало взрывное устройство. По итогам работы оперативного штаба глава региона заверил, что железнодорожное сообщение на направлении «Унеча» будет восстановлено к утру 2 мая. «Выехал на место происшествия в Унечу, где был организован оперативный штаб. <…> К утру железнодорожное сообщение на направлении „Унеча“ будет восстановлено», — написал Богомаз в своем Telegram . Он также отметил, что пожар полностью ликвидирован. На месте продолжают работать аварийно-восстановительные бригады РЖД и оперативные службы. В Брянской области локомотив сошел с рельсов из-за взрыва неустановленного устройства. Инцидент произошел в Унечском районе. По информации Mash, к подрыву железнодорожных путей причастны два диверсанта.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз выехал на место происшествия в Унечу, где ранее на железнодорожных путях сработало взрывное устройство. По итогам работы оперативного штаба глава региона заверил, что железнодорожное сообщение на направлении «Унеча» будет восстановлено к утру 2 мая. «Выехал на место происшествия в Унечу, где был организован оперативный штаб. <…> К утру железнодорожное сообщение на направлении „Унеча“ будет восстановлено», — написал Богомаз в своем Telegram. Он также отметил, что пожар полностью ликвидирован. На месте продолжают работать аварийно-восстановительные бригады РЖД и оперативные службы. В Брянской области локомотив сошел с рельсов из-за взрыва неустановленного устройства. Инцидент произошел в Унечском районе. По информации Mash, к подрыву железнодорожных путей причастны два диверсанта.