Губернатор Брянской области прибыл на место взрыва на железной дороге

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Подготовка к госсовету в Светлогорске, Калининградская область. Калининград, богомаз александр
Богомаз доложил об обстановке в Унечском районе Фото:

Губернатор Брянской области Александр Богомаз выехал на место происшествия в Унечу, где ранее на железнодорожных путях сработало взрывное устройство. По итогам работы оперативного штаба глава региона заверил, что железнодорожное сообщение на направлении «Унеча» будет восстановлено к утру 2 мая.

«Выехал на место происшествия в Унечу, где был организован оперативный штаб. <…> К утру железнодорожное сообщение на направлении „Унеча“ будет восстановлено», — написал Богомаз в своем Telegram. Он также отметил, что пожар полностью ликвидирован. На месте продолжают работать аварийно-восстановительные бригады РЖД и оперативные службы.

В Брянской области локомотив сошел с рельсов из-за взрыва неустановленного устройства. Инцидент произошел в Унечском районе. По информации Mash, к подрыву железнодорожных путей причастны два диверсанта.

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Губернатор Брянской области Александр Богомаз выехал на место происшествия в Унечу, где ранее на железнодорожных путях сработало взрывное устройство. По итогам работы оперативного штаба глава региона заверил, что железнодорожное сообщение на направлении «Унеча» будет восстановлено к утру 2 мая. «Выехал на место происшествия в Унечу, где был организован оперативный штаб. <…> К утру железнодорожное сообщение на направлении „Унеча“ будет восстановлено», — написал Богомаз в своем Telegram. Он также отметил, что пожар полностью ликвидирован. На месте продолжают работать аварийно-восстановительные бригады РЖД и оперативные службы. В Брянской области локомотив сошел с рельсов из-за взрыва неустановленного устройства. Инцидент произошел в Унечском районе. По информации Mash, к подрыву железнодорожных путей причастны два диверсанта.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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