30 апреля 2023
29 апреля 2023

В ЯНАО мужчина получил срок за взятку в 22 тысячи рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчина дал взятку, чтобы избежать исправительных работ Фото:

Житель Тарко-Сале (ЯНАО) получил два года условного лишения свободы с испытательным сроком один год и шесть месяцев за то, что дал взятку в 22 тысячи рублей. На официальном сайте СК РФ по ЯНАО уточняется, что мужчина, таким образом, избежал семимесячных исправительных работ за неуплату алиментов.

«Мужчина, в период отбывания наказания за совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 157 УК РФ (неуплата средств на содержание детей) в виде 7 месяцев исправительных работ с удержанием 10% из заработной платы осужденного в доход государства, отбывая наказание в МУП „Дорожно-строительное управление“, дал взятку мастеру указанной организации в общей сумме 22 000 рублей за фиктивное отбытие наказания. Приговором суда взяткодателю назначено наказание в виде двух лет условного лишения свободы с испытательным сроком один год шесть месяцев», — сообщает ведомство.

Уточняется, что за взятку мастер включал в табели учета рабочего времени предприятия сведения об отбывании нарушителем назначенного наказания, без его фактической явки на обязательные работы. Кроме того, он оформлял и направлял в управление Федеральной службы исполнения наказаний по ЯНАО подтверждающие документы.

Ранее URA.RU сообщало, что бывший мастер МУП «Дорожно-строительного управления» в Тарко-Сале (ЯНАО) признан судом виновным в получении взяток от осужденных к обязательным работам. Нарушителю назначено наказание в виде штрафа в размере 990 000 рублей.

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Житель Тарко-Сале (ЯНАО) получил два года условного лишения свободы с испытательным сроком один год и шесть месяцев за то, что дал взятку в 22 тысячи рублей. На официальном сайте СК РФ по ЯНАО уточняется, что мужчина, таким образом, избежал семимесячных исправительных работ за неуплату алиментов. «Мужчина, в период отбывания наказания за совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 157 УК РФ (неуплата средств на содержание детей) в виде 7 месяцев исправительных работ с удержанием 10% из заработной платы осужденного в доход государства, отбывая наказание в МУП „Дорожно-строительное управление“, дал взятку мастеру указанной организации в общей сумме 22 000 рублей за фиктивное отбытие наказания. Приговором суда взяткодателю назначено наказание в виде двух лет условного лишения свободы с испытательным сроком один год шесть месяцев», — сообщает ведомство. Уточняется, что за взятку мастер включал в табели учета рабочего времени предприятия сведения об отбывании нарушителем назначенного наказания, без его фактической явки на обязательные работы. Кроме того, он оформлял и направлял в управление Федеральной службы исполнения наказаний по ЯНАО подтверждающие документы. Ранее URA.RU сообщало, что бывший мастер МУП «Дорожно-строительного управления» в Тарко-Сале (ЯНАО) признан судом виновным в получении взяток от осужденных к обязательным работам. Нарушителю назначено наказание в виде штрафа в размере 990 000 рублей.
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