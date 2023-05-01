Экс-директор Дома моды рассказал о проблемах кутюрье Зайцева с семьей. Видео

Экс-директор Дома моды Головин: от Зайцева отвернулась вся его семья из-за проблем модельера с сыном

01 мая 2023 в 17:52 Размер текста - 17 +

У Вячеслава Зайцева (на фото) были сложные отношения с его семьей, рассказал Николай Головин Фото: Игорь Руссак/РИА Новости Ушедший из жизни модельер Вячеслав Зайцев долгое время не мог наладить взаимоотношения со своим сыном Егором. В связи со сложными отношениями между отцом и сыном, от модельера отвернулась вся его семья. Подробности семейной жизни российского кутюрье раскрыл экс-директор Дома моды Зайцева Николай Головин. «Это от Вячеслава Зайцева информация — [сын модельера] Егор болен шизофренией, плюс наркотическое прошлое. Егор — это такая разрушительная сила, которая разрушила империю Вячеслава Зайцева. <…> Последние пять лет Зайцев был брошен родной семьей», — раскрыл Николай Головин Пятому каналу. Он выказал опасение, что родственники начнут охоту за наследством Зайцева и даже не будут участвовать в организации похорон. Тем не менее экс-директор надеется, что наследство модельера достанется государству. Сам Головин также признается в теплых отношениях с Зайцевым. Для него тот был как второй отец. Ранее 30 апреля прошли сообщения о смерти российского модельера, экс-ведущего телепередачи «Модный приговор» Вячеслава Зайцева. За свою карьеру модельер выпустил одежду, которую носили известные российские артисты, такие как Алла Пугачева, Филипп Киркоров и другие. Также он известен тем, что в 2003 году создавал одежду для первой леди России — Людмилы Путиной. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Ушедший из жизни модельер Вячеслав Зайцев долгое время не мог наладить взаимоотношения со своим сыном Егором. В связи со сложными отношениями между отцом и сыном, от модельера отвернулась вся его семья. Подробности семейной жизни российского кутюрье раскрыл экс-директор Дома моды Зайцева Николай Головин. «Это от Вячеслава Зайцева информация — [сын модельера] Егор болен шизофренией, плюс наркотическое прошлое. Егор — это такая разрушительная сила, которая разрушила империю Вячеслава Зайцева. <…> Последние пять лет Зайцев был брошен родной семьей», — раскрыл Николай Головин Пятому каналу. Он выказал опасение, что родственники начнут охоту за наследством Зайцева и даже не будут участвовать в организации похорон. Тем не менее экс-директор надеется, что наследство модельера достанется государству. Сам Головин также признается в теплых отношениях с Зайцевым. Для него тот был как второй отец. Ранее 30 апреля прошли сообщения о смерти российского модельера, экс-ведущего телепередачи «Модный приговор» Вячеслава Зайцева. За свою карьеру модельер выпустил одежду, которую носили известные российские артисты, такие как Алла Пугачева, Филипп Киркоров и другие. Также он известен тем, что в 2003 году создавал одежду для первой леди России — Людмилы Путиной.