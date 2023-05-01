Где подростку найти работу на время летних каникул

01 мая 2023 в 19:15 Размер текста - 17 +

Школьники и студенты в летние каникулы ищут возможность заработать Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU С наступлением летних каникул дети в возрасте от 14 лет все чаще ищут возможность заработка. В преддверии лета URA.RU рассказывает об особенностях трудоустройства несовершеннолетних, куда можно пойти работать и на какой доход рассчитывать. Где подростку найти работу на лето Во-первых, стоит изучить официальные сайты муниципалитетов, дворцов молодежи, образовательных учреждений. Во многих городах реализуются программы летней занятости для старшеклассников и студентов. Чаще всего работа, которую предлагают подросткам, связана с участием в благоустройстве улиц и парков, помощью пожилым людям и другими подобными занятиями. Занятость по таким программам хороша тем, что подросток не только получает первый трудовой опыт, но и находится в безопасности — школьника официально оформляют, работу подыскивают рядом с домом, не нарушают его права. Для поиска подходящей вакансии несовершеннолетнему также можно обратиться в центры занятости. Это может быть специальный Центр занятости молодежи, Молодежная биржа труда или сразу «взрослая» служба занятости. Все они сотрудничают с предприятиями и организациями, которым на лето требуются дополнительные рабочие руки. Еще один из вариантов поиска работы школьникам и студентам — это самостоятельный поиск. Искать объявления о вакансиях можно на различных интернет-ресурсах, в соцсетях или группы в мессенджерах, а также профильные сайты по поиску работы. Так на популярном портале HH.RU есть специальный раздел, где собраны предложения именно для соискателей 14+. Также, в поисках работы можно обратиться к родственникам, соседям или знакомым. В качестве разовой подработки можно предложить присмотреть за домашними питомцами, посидеть с детьми, купить продукты. Можно развесить объявления с предложением своих услуг по району. Сколько получают подростки Трудясь два часа в день по муниципальной программе временной занятости, можно получать ежемесячно 4,5—5 тысяч рублей. Та же работа, но в течение полной рабочей недели может приносить 10 тысяч рублей плюс 1,5 тысячи рублей материальной поддержки от Центра занятости. Зарплата может быть и больше. Так, в Екатеринбурге промоутеры (по раздаче рекламных листовок) зарабатывают от 3 до 7 тысяч рублей в неделю, в зависимости от активности. Курьер может получать в среднем 1800 рублей за 4 часа. Почтальон может рассчитывать на доход от 10—20 тыс. рублей в месяц. Самые распространенные вакансии для несовершеннолетних: раздача листовок, рекламных буклетов, газет, расклеивание объявлений, курьер, уход за пожилыми людьми, озеленение и уборка территорий, аниматор, присмотр за животными, няня, официант. Особенности трудоустройства несовершеннолетних Согласно российскому законодательству официально трудовой договор можно заключать с 14 лет. Для этого потребуется письменное согласие родителей (опекунов) и разрешение муниципального органа опеки. Исключение — работа в сфере киноиндустрии, театра, модельного бизнеса: сниматься в рекламе или сериалах могут даже дошкольники. Трудовой договор в этом случае подписывает за ребенка его законный представитель. Новость по теме Трудовые права работника: что положено россиянам кроме зарплаты и отпуска Меньше формальностей ждет подростков, которым уже исполнилось 16, а также учащихся вечерних школ с 15-летнего возраста. С ними трудовой договор заключается на общих основаниях, как и со взрослыми соискателями. Если подросток устраивается на работу впервые, то организация обязана оформить ему трудовую книжку и свидетельство государственного пенсионного страхования. Какой рабочий день может у подростка: согласно Трудовому кодексу РФ, в период каникул продолжительность ежедневной работы для детей от 14 до 15 лет не может превышать 4 часа, от 15 до 16 лет — 5 часов, от 16 до 18 лет — 7 часов. Если ребенок решит продолжать подрабатывать и в течение учебного года, то допустимая продолжительность рабочего дня в этой ситуации составит для получающих общее или среднее профессиональное образование, в возрасте от 14 до 16 лет — 2,5 часа, от 16 до 18 лет — 4 часа. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

С наступлением летних каникул дети в возрасте от 14 лет все чаще ищут возможность заработка. В преддверии лета URA.RU рассказывает об особенностях трудоустройства несовершеннолетних, куда можно пойти работать и на какой доход рассчитывать. Во-первых, стоит изучить официальные сайты муниципалитетов, дворцов молодежи, образовательных учреждений. Во многих городах реализуются программы летней занятости для старшеклассников и студентов. Чаще всего работа, которую предлагают подросткам, связана с участием в благоустройстве улиц и парков, помощью пожилым людям и другими подобными занятиями. Занятость по таким программам хороша тем, что подросток не только получает первый трудовой опыт, но и находится в безопасности — школьника официально оформляют, работу подыскивают рядом с домом, не нарушают его права. Для поиска подходящей вакансии несовершеннолетнему также можно обратиться в центры занятости. Это может быть специальный Центр занятости молодежи, Молодежная биржа труда или сразу «взрослая» служба занятости. Все они сотрудничают с предприятиями и организациями, которым на лето требуются дополнительные рабочие руки. Еще один из вариантов поиска работы школьникам и студентам — это самостоятельный поиск. Искать объявления о вакансиях можно на различных интернет-ресурсах, в соцсетях или группы в мессенджерах, а также профильные сайты по поиску работы. Так на популярном портале HH.RU есть специальный раздел, где собраны предложения именно для соискателей 14+. Также, в поисках работы можно обратиться к родственникам, соседям или знакомым. В качестве разовой подработки можно предложить присмотреть за домашними питомцами, посидеть с детьми, купить продукты. Можно развесить объявления с предложением своих услуг по району. Трудясь два часа в день по муниципальной программе временной занятости, можно получать ежемесячно 4,5—5 тысяч рублей. Та же работа, но в течение полной рабочей недели может приносить 10 тысяч рублей плюс 1,5 тысячи рублей материальной поддержки от Центра занятости. Зарплата может быть и больше. Так, в Екатеринбурге промоутеры (по раздаче рекламных листовок) зарабатывают от 3 до 7 тысяч рублей в неделю, в зависимости от активности. Курьер может получать в среднем 1800 рублей за 4 часа. Почтальон может рассчитывать на доход от 10—20 тыс. рублей в месяц. Самые распространенные вакансии для несовершеннолетних: раздача листовок, рекламных буклетов, газет, расклеивание объявлений, курьер, уход за пожилыми людьми, озеленение и уборка территорий, аниматор, присмотр за животными, няня, официант. Согласно российскому законодательству официально трудовой договор можно заключать с 14 лет. Для этого потребуется письменное согласие родителей (опекунов) и разрешение муниципального органа опеки. Исключение — работа в сфере киноиндустрии, театра, модельного бизнеса: сниматься в рекламе или сериалах могут даже дошкольники. Трудовой договор в этом случае подписывает за ребенка его законный представитель. Меньше формальностей ждет подростков, которым уже исполнилось 16, а также учащихся вечерних школ с 15-летнего возраста. С ними трудовой договор заключается на общих основаниях, как и со взрослыми соискателями. Если подросток устраивается на работу впервые, то организация обязана оформить ему трудовую книжку и свидетельство государственного пенсионного страхования. Какой рабочий день может у подростка: согласно Трудовому кодексу РФ, в период каникул продолжительность ежедневной работы для детей от 14 до 15 лет не может превышать 4 часа, от 15 до 16 лет — 5 часов, от 16 до 18 лет — 7 часов. Если ребенок решит продолжать подрабатывать и в течение учебного года, то допустимая продолжительность рабочего дня в этой ситуации составит для получающих общее или среднее профессиональное образование, в возрасте от 14 до 16 лет — 2,5 часа, от 16 до 18 лет — 4 часа.