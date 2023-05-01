Правозащитник Барака: решение Байдена начать войну с РФ привело к катастрофе

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Джон Кирби. Джо Байден. Блинкен. stock, stock, Джо Байден
Действия Джо Байдена привели к финансовому краху в Европе, что является катастрофой, заявил Аджаму Барака Фото:

Президент США Джо Байден своими действиями привел страны Запада к военному столкновению с Россией. Это стало огромной катастрофой. Об этом заявил американский правозащитник Аджаму Барака.

«Уже слишком поздно, чтобы осознать, какой огромной катастрофой было позволить неопытным политикам из США [и Джо Байдену в частности] втянуть Запад в военное противостояние с Россией», — отметил Аджаму Барака. Об этом он написал в Twitter. Барака отметил, что катастрофе подвергся европейский капитал.

Ранее американский правозащитник также заявлял, что США готовят Украину к «афганскому сценарию», то есть — оставят Киев. Вашингтон также столкнется с последствиями финансового кризиса из-за своих действий, уточнял в разговоре с корреспондентом URA.RU финансовый аналитик Александр Разуваев.

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Президент США Джо Байден своими действиями привел страны Запада к военному столкновению с Россией. Это стало огромной катастрофой. Об этом заявил американский правозащитник Аджаму Барака. «Уже слишком поздно, чтобы осознать, какой огромной катастрофой было позволить неопытным политикам из США [и Джо Байдену в частности] втянуть Запад в военное противостояние с Россией», — отметил Аджаму Барака. Об этом он написал в Twitter. Барака отметил, что катастрофе подвергся европейский капитал. Ранее американский правозащитник также заявлял, что США готовят Украину к «афганскому сценарию», то есть — оставят Киев. Вашингтон также столкнется с последствиями финансового кризиса из-за своих действий, уточнял в разговоре с корреспондентом URA.RU финансовый аналитик Александр Разуваев.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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