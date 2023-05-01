Президент США Джо Байден своими действиями привел страны Запада к военному столкновению с Россией. Это стало огромной катастрофой. Об этом заявил американский правозащитник Аджаму Барака.
«Уже слишком поздно, чтобы осознать, какой огромной катастрофой было позволить неопытным политикам из США [и Джо Байдену в частности] втянуть Запад в военное противостояние с Россией», — отметил Аджаму Барака. Об этом он написал в Twitter. Барака отметил, что катастрофе подвергся европейский капитал.
Ранее американский правозащитник также заявлял, что США готовят Украину к «афганскому сценарию», то есть — оставят Киев. Вашингтон также столкнется с последствиями финансового кризиса из-за своих действий, уточнял в разговоре с корреспондентом URA.RU финансовый аналитик Александр Разуваев.
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