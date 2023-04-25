Политик из США: Вашингтон готовится к «афганскому сценарию» в конфликте на Украине

26 апреля 2023 в 02:21 Размер текста - 17 +

Администрация Джо Байдена призывала Украину отказаться от Минских соглашений Фото: Official White House / Adam Schultz новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Администрация президента США Джо Байдена готовится к «афганскому сценарию» на Украине. Таким мнением поделился американский правозащитник, экс-кандидат в вице-президенты США от партии зеленых Аджаму Барака. «Администрация Байдена призывала Украину отказаться от Минских соглашений и перейти к военной стратегии по взятию Крыма и Донбасса, но теперь готовится к афганскому сценарию на Украине», — написал Барака на своей странице в Twitter. Так американский правозащитник отреагировал на статью Politico о том, что Вашингтон предостерег Киев от излишней военной амбициозности. Издание утверждает, что в 2021 году подобное сообщение получил Ашраф Гани —теперь уже бывший президент Афганистана. Это произошло незадолго до падения Кабула. Ранее военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин в беседе с URA.RU допустил, что США оставят Украину и своих союзников по альянсу, как это было в Афганистане, несмотря на обещания поддержки. Бывший американский лидер Дональд Трамп заявил, что политика Байдена приведет к Третьей мировой войне. Американские журналисты Рик Розен и Чарльз Монстер считают, что если стратегия президента США не изменится, то мир может оказаться на пороге «конца света».

Администрация президента США Джо Байдена готовится к «афганскому сценарию» на Украине. Таким мнением поделился американский правозащитник, экс-кандидат в вице-президенты США от партии зеленых Аджаму Барака. «Администрация Байдена призывала Украину отказаться от Минских соглашений и перейти к военной стратегии по взятию Крыма и Донбасса, но теперь готовится к афганскому сценарию на Украине», — написал Барака на своей странице в Twitter. Так американский правозащитник отреагировал на статью Politico о том, что Вашингтон предостерег Киев от излишней военной амбициозности. Издание утверждает, что в 2021 году подобное сообщение получил Ашраф Гани —теперь уже бывший президент Афганистана. Это произошло незадолго до падения Кабула. Ранее военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин в беседе с URA.RU допустил, что США оставят Украину и своих союзников по альянсу, как это было в Афганистане, несмотря на обещания поддержки. Бывший американский лидер Дональд Трамп заявил, что политика Байдена приведет к Третьей мировой войне. Американские журналисты Рик Розен и Чарльз Монстер считают, что если стратегия президента США не изменится, то мир может оказаться на пороге «конца света».