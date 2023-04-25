25 апреля 2023

Политик из США: Вашингтон готовится к «афганскому сценарию» в конфликте на Украине

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Президент США. stock, stock, Джо Байден
Администрация Джо Байдена призывала Украину отказаться от Минских соглашений Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Администрация президента США Джо Байдена готовится к «афганскому сценарию» на Украине. Таким мнением поделился американский правозащитник, экс-кандидат в вице-президенты США от партии зеленых Аджаму Барака.

«Администрация Байдена призывала Украину отказаться от Минских соглашений и перейти к военной стратегии по взятию Крыма и Донбасса, но теперь готовится к афганскому сценарию на Украине», — написал Барака на своей странице в Twitter.

Так американский правозащитник отреагировал на статью Politico о том, что Вашингтон предостерег Киев от излишней военной амбициозности. Издание утверждает, что в 2021 году подобное сообщение получил Ашраф Гани —теперь уже бывший президент Афганистана. Это произошло незадолго до падения Кабула.

Ранее военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин в беседе с URA.RU допустил, что США оставят Украину и своих союзников по альянсу, как это было в Афганистане, несмотря на обещания поддержки. Бывший американский лидер Дональд Трамп заявил, что политика Байдена приведет к Третьей мировой войне. Американские журналисты Рик Розен и Чарльз Монстер считают, что если стратегия президента США не изменится, то мир может оказаться на пороге «конца света».

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Администрация президента США Джо Байдена готовится к «афганскому сценарию» на Украине. Таким мнением поделился американский правозащитник, экс-кандидат в вице-президенты США от партии зеленых Аджаму Барака. «Администрация Байдена призывала Украину отказаться от Минских соглашений и перейти к военной стратегии по взятию Крыма и Донбасса, но теперь готовится к афганскому сценарию на Украине», — написал Барака на своей странице в Twitter. Так американский правозащитник отреагировал на статью Politico о том, что Вашингтон предостерег Киев от излишней военной амбициозности. Издание утверждает, что в 2021 году подобное сообщение получил Ашраф Гани —теперь уже бывший президент Афганистана. Это произошло незадолго до падения Кабула. Ранее военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин в беседе с URA.RU допустил, что США оставят Украину и своих союзников по альянсу, как это было в Афганистане, несмотря на обещания поддержки. Бывший американский лидер Дональд Трамп заявил, что политика Байдена приведет к Третьей мировой войне. Американские журналисты Рик Розен и Чарльз Монстер считают, что если стратегия президента США не изменится, то мир может оказаться на пороге «конца света».
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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