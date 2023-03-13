Финансовый аналитик назвал негативные последствия кризиса в США для России

Экономист Разуваев: кризис в США скажется на ценах на нефть и российских резервах

14 марта 2023 в 03:03 Размер текста - 17 +

За прошедшую неделю в США закрылись два крупных банка Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Разгорающийся в США банковый кризис может ударить по ценам на нефть и по российским резервам. Об этом URA.RU рассказал экономист, финансовый аналитик, член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев. «Никто не знает, что будет. Кризис ждали в Европе. Если там все повторится, как в 2008 году или хуже, с одной стороны, им уже не до Украины будет, и это хорошо. С другой стороны, а сколько нефть будет стоит? Как вообще наш бюджет? Глобальная экономика — это хрустальный дом, где нельзя камнями кидаться. А эти ребята стали кидаться еще при [экс-президенте США] Дональде Трампе. Если уж на то пошло, то вообще с 2014 года при [предшественнике Трампа на посту] Бараке Обаме», — заявил Александр Разуваев. Россия все же не получит большого урона от кризиса в США из-за действий экономических сил Запада, отметил собеседник агентства. «Все это боязно, конечно, но для нас не так страшно, как раньше, потому что мы от глобальной биржи отрезаны. Но это не есть хорошо. Кстати, если там будет совсем банковский кризис, что там с нашими резервами будет? Жизнь покажет, время турбулентности покажет», — заключил аналитик. Ранее издание Axios сообщило, что США грозит кризис банковской системы из-за разорения крупнейшего американского банка Silicon Valley Bank. 12 марта власти страны закрыли обанкротившийся коммерческий банк Signature Bank. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Разгорающийся в США банковый кризис может ударить по ценам на нефть и по российским резервам. Об этом URA.RU рассказал экономист, финансовый аналитик, член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев. «Никто не знает, что будет. Кризис ждали в Европе. Если там все повторится, как в 2008 году или хуже, с одной стороны, им уже не до Украины будет, и это хорошо. С другой стороны, а сколько нефть будет стоит? Как вообще наш бюджет? Глобальная экономика — это хрустальный дом, где нельзя камнями кидаться. А эти ребята стали кидаться еще при [экс-президенте США] Дональде Трампе. Если уж на то пошло, то вообще с 2014 года при [предшественнике Трампа на посту] Бараке Обаме», — заявил Александр Разуваев. Россия все же не получит большого урона от кризиса в США из-за действий экономических сил Запада, отметил собеседник агентства. «Все это боязно, конечно, но для нас не так страшно, как раньше, потому что мы от глобальной биржи отрезаны. Но это не есть хорошо. Кстати, если там будет совсем банковский кризис, что там с нашими резервами будет? Жизнь покажет, время турбулентности покажет», — заключил аналитик. Ранее издание Axios сообщило, что США грозит кризис банковской системы из-за разорения крупнейшего американского банка Silicon Valley Bank. 12 марта власти страны закрыли обанкротившийся коммерческий банк Signature Bank.