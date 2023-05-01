Глава Севастополя сообщил об атаке беспилотников ВСУ

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Учения МЧС по тушению ландшафтных пожаров в Троицком районе. Челябинск, небо, квадрокоптер, беспилотник, бпла, дрон
Один из беспилотников уже сбит Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Силы флота во взаимодействии с ПВО отражают атаку украинских беспилотников на внешнем рейде. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

«Силы флота во взаимодействии с ПВО сейчас отражают атаку вражеских БПЛА на внешнем рейде. Один беспилотник уже сбит. Все службы города находятся в готовности», — написал Развозжаев в Telegram, призвав сохранять спокойствие.

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Силы флота во взаимодействии с ПВО отражают атаку украинских беспилотников на внешнем рейде. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. «Силы флота во взаимодействии с ПВО сейчас отражают атаку вражеских БПЛА на внешнем рейде. Один беспилотник уже сбит. Все службы города находятся в готовности», — написал Развозжаев в Telegram, призвав сохранять спокойствие.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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