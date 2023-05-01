Глава Севастополя сообщил об атаке беспилотников ВСУ

Один из беспилотников уже сбит
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Силы флота во взаимодействии с ПВО отражают атаку украинских беспилотников на внешнем рейде. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
«Силы флота во взаимодействии с ПВО сейчас отражают атаку вражеских БПЛА на внешнем рейде. Один беспилотник уже сбит. Все службы города находятся в готовности», — написал Развозжаев в
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