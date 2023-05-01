Посол Украины в Ирландии призвала бойкотировать виски Jameson из-за РФ

Необходимо перестать покупать виски Jameson из-за поставок продукции компании в Россию. С таким призывом выступила украинский посол в Ирландии Лариса Герасько.
«Я хочу сказать, что больше не буду покупать продукцию Jameson. Призываю пабы, рестораны и клиентов принять аналогичное решение», — приводит слова Герасько издание ирландское издание
Посол отметила, что Jameson играет роль в финансировании российской стороны. «Мы призываем все компании прекратить любые торговые отношения с РФ», — призвала она.
Компания-производитель алкогольного напитка, которая принадлежит французской фирме Pernod Ricard, ранее возобновила продажи в России. Представители заявили, соблюдают международные санкции.
Ранее сообщалось, что шведский мировой лидер в области бытовой техники Electrolux весной вернется на отечественный рынок под новым брендом Vard. Бренд покинул страну из-за антироссийских санкций.
Западные страны ввели в отношении России санкции после начала спецоперации на территории Украины. Ряд компаний приостановил деятельность в РФ.
Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!