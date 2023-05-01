Посол Украины в Ирландии призвала бойкотировать виски Jameson из-за РФ

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Лариса Герасько призвала ирландцев отказаться от приобретения алкогольного напитка Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Необходимо перестать покупать виски Jameson из-за поставок продукции компании в Россию. С таким призывом выступила украинский посол в Ирландии Лариса Герасько.

«Я хочу сказать, что больше не буду покупать продукцию Jameson. Призываю пабы, рестораны и клиентов принять аналогичное решение», — приводит слова Герасько издание ирландское издание RTE.

Посол отметила, что Jameson играет роль в финансировании российской стороны. «Мы призываем все компании прекратить любые торговые отношения с РФ», — призвала она.

Компания-производитель алкогольного напитка, которая принадлежит французской фирме Pernod Ricard, ранее возобновила продажи в России. Представители заявили, соблюдают международные санкции.

Ранее сообщалось, что шведский мировой лидер в области бытовой техники Electrolux весной вернется на отечественный рынок под новым брендом Vard. Бренд покинул страну из-за антироссийских санкций.

Западные страны ввели в отношении России санкции после начала спецоперации на территории Украины. Ряд компаний приостановил деятельность в РФ.

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Необходимо перестать покупать виски Jameson из-за поставок продукции компании в Россию. С таким призывом выступила украинский посол в Ирландии Лариса Герасько. «Я хочу сказать, что больше не буду покупать продукцию Jameson. Призываю пабы, рестораны и клиентов принять аналогичное решение», — приводит слова Герасько издание ирландское издание RTE. Посол отметила, что Jameson играет роль в финансировании российской стороны. «Мы призываем все компании прекратить любые торговые отношения с РФ», — призвала она. Компания-производитель алкогольного напитка, которая принадлежит французской фирме Pernod Ricard, ранее возобновила продажи в России. Представители заявили, соблюдают международные санкции. Ранее сообщалось, что шведский мировой лидер в области бытовой техники Electrolux весной вернется на отечественный рынок под новым брендом Vard. Бренд покинул страну из-за антироссийских санкций. Западные страны ввели в отношении России санкции после начала спецоперации на территории Украины. Ряд компаний приостановил деятельность в РФ.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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