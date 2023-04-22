Украинский политик раскрыл последний фактор, который удерживает население от бунта

Жителей Украины удерживает от свержения президента страны Владимира Зеленского только надежда на скорое наступление ВСУ. Об этом заявил экс-советник бывшего украинского лидера Леонида Кучмы Олег Соскин.
«В связи с нагнетанием очень тяжелой политической, экономической, финансовой, социальной и религиозной ситуации на Украине последнее, что держит население от внутреннего взрыва — это надежда на наступление. Я считаю, что у Зеленского нет шансов прорвать оборону», — заявил Соскин на
Экс-советник добавил, что ВСУ вряд ли сможет совершить успешное наступление из-за острой нехватки боеприпасов. По его мнению, у Киева нет возможностей для удара по российским военным.
Ранее Соскин заявлял, что Зеленский своей политикой завел страну в тупик на фронте, а его армия находится в критическом состоянии. Соскин предсказывал сбои в поставках оружия Киеву еще в начале апреля.
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