22 апреля 2023

Украинский политик раскрыл последний фактор, который удерживает население от бунта

Политик Соскин: только надежда на наступление ВСУ удерживает население от свержения Зеленского
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Официальный сайт президента Украины.stock Москва, зеленский владимир, stock
Весеннее наступление ВСУ удерживает украинцев от свержения Зеленского Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Жителей Украины удерживает от свержения президента страны Владимира Зеленского только надежда на скорое наступление ВСУ. Об этом заявил экс-советник бывшего украинского лидера Леонида Кучмы Олег Соскин.

«В связи с нагнетанием очень тяжелой политической, экономической, финансовой, социальной и религиозной ситуации на Украине последнее, что держит население от внутреннего взрыва — это надежда на наступление. Я считаю, что у Зеленского нет шансов прорвать оборону», — заявил Соскин на своем youtube-канале.

Экс-советник добавил, что ВСУ вряд ли сможет совершить успешное наступление из-за острой нехватки боеприпасов. По его мнению, у Киева нет возможностей для удара по российским военным.

Ранее Соскин заявлял, что Зеленский своей политикой завел страну в тупик на фронте, а его армия находится в критическом состоянии. Соскин предсказывал сбои в поставках оружия Киеву еще в начале апреля.

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жителей Украины удерживает от свержения президента страны Владимира Зеленского только надежда на скорое наступление ВСУ. Об этом заявил экс-советник бывшего украинского лидера Леонида Кучмы Олег Соскин. «В связи с нагнетанием очень тяжелой политической, экономической, финансовой, социальной и религиозной ситуации на Украине последнее, что держит население от внутреннего взрыва — это надежда на наступление. Я считаю, что у Зеленского нет шансов прорвать оборону», — заявил Соскин на своем youtube-канале. Экс-советник добавил, что ВСУ вряд ли сможет совершить успешное наступление из-за острой нехватки боеприпасов. По его мнению, у Киева нет возможностей для удара по российским военным. Ранее Соскин заявлял, что Зеленский своей политикой завел страну в тупик на фронте, а его армия находится в критическом состоянии. Соскин предсказывал сбои в поставках оружия Киеву еще в начале апреля.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...