Украинский политик раскрыл последний фактор, который удерживает население от бунта

Политик Соскин: только надежда на наступление ВСУ удерживает население от свержения Зеленского

23 апреля 2023 в 01:16 Размер текста - 17 +

Весеннее наступление ВСУ удерживает украинцев от свержения Зеленского Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Жителей Украины удерживает от свержения президента страны Владимира Зеленского только надежда на скорое наступление ВСУ. Об этом заявил экс-советник бывшего украинского лидера Леонида Кучмы Олег Соскин. «В связи с нагнетанием очень тяжелой политической, экономической, финансовой, социальной и религиозной ситуации на Украине последнее, что держит население от внутреннего взрыва — это надежда на наступление. Я считаю, что у Зеленского нет шансов прорвать оборону», — заявил Соскин на своем youtube-канале. Экс-советник добавил, что ВСУ вряд ли сможет совершить успешное наступление из-за острой нехватки боеприпасов. По его мнению, у Киева нет возможностей для удара по российским военным. Ранее Соскин заявлял, что Зеленский своей политикой завел страну в тупик на фронте, а его армия находится в критическом состоянии. Соскин предсказывал сбои в поставках оружия Киеву еще в начале апреля.

Жителей Украины удерживает от свержения президента страны Владимира Зеленского только надежда на скорое наступление ВСУ. Об этом заявил экс-советник бывшего украинского лидера Леонида Кучмы Олег Соскин. «В связи с нагнетанием очень тяжелой политической, экономической, финансовой, социальной и религиозной ситуации на Украине последнее, что держит население от внутреннего взрыва — это надежда на наступление. Я считаю, что у Зеленского нет шансов прорвать оборону», — заявил Соскин на своем youtube-канале. Экс-советник добавил, что ВСУ вряд ли сможет совершить успешное наступление из-за острой нехватки боеприпасов. По его мнению, у Киева нет возможностей для удара по российским военным. Ранее Соскин заявлял, что Зеленский своей политикой завел страну в тупик на фронте, а его армия находится в критическом состоянии. Соскин предсказывал сбои в поставках оружия Киеву еще в начале апреля.