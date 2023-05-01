РЖД в ХМАО заманивает сотрудников бронью от мобилизации

Нижневартовская дистанция пути (структурное подразделение РЖД) заманивает сотрудников бронью от мобилизации. В отделе кадров предприятия агентству рассказали, что в настоящее время на предприятии открыта вакансия монтера путей.
«В Нижневартовскую дистанцию пути РЖД требуются монтеры пути. Предоставляем бронь от мобилизации, полный соцпакет, бесплатное медобследование и получение профессии за счет работодателя», — сообщили в РЖД.
Работая пять дней в неделю, монтеры будут получать от 60 тысяч рублей. Отпуск у сотрудников Нижневартовской дистанции пути длится 44 дня, в течение которого они могут ездить на железнодорожном транспорте бесплатно по всей стране.
Ранее URA.RU писало, что в ХМАО мастерам участка на месторождении предлагают бронь от мобилизации. Сотрудникам обещают платить от 130 тыс рублей.
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