01 мая 2023
30 апреля 2023
29 апреля 2023

РЖД в ХМАО заманивает сотрудников бронью от мобилизации

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Отправка мобилизованных из Советского военкомата. Челябинск , амуниция, рюкзак, снаряжение, мобилизация
Монтерам пути в РЖД гарантируют бронь от мобилизации Фото:

Нижневартовская дистанция пути (структурное подразделение РЖД) заманивает сотрудников бронью от мобилизации. В отделе кадров предприятия агентству рассказали, что в настоящее время на предприятии открыта вакансия монтера путей.

«В Нижневартовскую дистанцию пути РЖД требуются монтеры пути. Предоставляем бронь от мобилизации, полный соцпакет, бесплатное медобследование и получение профессии за счет работодателя», — сообщили в РЖД.

Работая пять дней в неделю, монтеры будут получать от 60 тысяч рублей. Отпуск у сотрудников Нижневартовской дистанции пути длится 44 дня, в течение которого они могут ездить на железнодорожном транспорте бесплатно по всей стране.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО мастерам участка на месторождении предлагают бронь от мобилизации. Сотрудникам обещают платить от 130 тыс рублей.

Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Нижневартовская дистанция пути (структурное подразделение РЖД) заманивает сотрудников бронью от мобилизации. В отделе кадров предприятия агентству рассказали, что в настоящее время на предприятии открыта вакансия монтера путей. «В Нижневартовскую дистанцию пути РЖД требуются монтеры пути. Предоставляем бронь от мобилизации, полный соцпакет, бесплатное медобследование и получение профессии за счет работодателя», — сообщили в РЖД. Работая пять дней в неделю, монтеры будут получать от 60 тысяч рублей. Отпуск у сотрудников Нижневартовской дистанции пути длится 44 дня, в течение которого они могут ездить на железнодорожном транспорте бесплатно по всей стране. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО мастерам участка на месторождении предлагают бронь от мобилизации. Сотрудникам обещают платить от 130 тыс рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...