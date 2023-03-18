Тюменцев переманивают на работу в ХМАО, гарантируя бронь от мобилизации

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Саумское месторождение - карьер под перевалом Дятлова. Подготовка к разработке
Тюменцам придется работать на месторождении в ХМАО Фото:
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Мобилизация в России

Тюменских рабочих приглашают на вахту в ХМАО, гарантируя предоставить бронь от мобилизации. Также будущим сотрудникам обещать платить до 130 тысяч рублей. Вакансия опубликована на площадке по поиску работы hh.ru.

«Вакансия: мастер участка (отсыпка кустов). Обязанности: организация и контроль за производством работ по дорожной отсыпке, строительству кустовых площадок. Работа на территории работодателя — ХМАО-Югра, предоставляем бронь от мобилизации», — сообщается в вакансии.

Работодатель рассмотрит кандидатов с опытом работы от года. Также сотрудникам предоставят питание и проживание за счет компании. Рабочим гарантируют платить от 120 до 130 тысяч рублей.

Частичная мобилизация прошла в России с 21 сентября по 28 октября. Для поддержания экономики от нее освободили 830 тысяч человек. Ранее URA.RU писало, что тюменским водителям за перевозку продуктов по России предоставят отсрочку от мобилизации.

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Тюменских рабочих приглашают на вахту в ХМАО, гарантируя предоставить бронь от мобилизации. Также будущим сотрудникам обещать платить до 130 тысяч рублей. Вакансия опубликована на площадке по поиску работы hh.ru. «Вакансия: мастер участка (отсыпка кустов). Обязанности: организация и контроль за производством работ по дорожной отсыпке, строительству кустовых площадок. Работа на территории работодателя — ХМАО-Югра, предоставляем бронь от мобилизации», — сообщается в вакансии. Работодатель рассмотрит кандидатов с опытом работы от года. Также сотрудникам предоставят питание и проживание за счет компании. Рабочим гарантируют платить от 120 до 130 тысяч рублей. Частичная мобилизация прошла в России с 21 сентября по 28 октября. Для поддержания экономики от нее освободили 830 тысяч человек. Ранее URA.RU писало, что тюменским водителям за перевозку продуктов по России предоставят отсрочку от мобилизации.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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