Тюменцев переманивают на работу в ХМАО, гарантируя бронь от мобилизации

Тюменских рабочих приглашают на вахту в ХМАО, гарантируя предоставить бронь от мобилизации. Также будущим сотрудникам обещать платить до 130 тысяч рублей. Вакансия опубликована на площадке по поиску работы hh.ru.
«Вакансия: мастер участка (отсыпка кустов). Обязанности: организация и контроль за производством работ по дорожной отсыпке, строительству кустовых площадок. Работа на территории работодателя — ХМАО-Югра, предоставляем бронь от мобилизации», — сообщается в вакансии.
Работодатель рассмотрит кандидатов с опытом работы от года. Также сотрудникам предоставят питание и проживание за счет компании. Рабочим гарантируют платить от 120 до 130 тысяч рублей.
Частичная мобилизация прошла в России с 21 сентября по 28 октября. Для поддержания экономики от нее освободили 830 тысяч человек. Ранее URA.RU писало, что тюменским водителям за перевозку продуктов по России предоставят отсрочку от мобилизации.
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