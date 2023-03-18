Тюменцев переманивают на работу в ХМАО, гарантируя бронь от мобилизации

18 марта 2023 в 18:58 Размер текста - 17 +

Тюменцам придется работать на месторождении в ХМАО Фото: Екатерина Лахтикова новость из сюжета Мобилизация в России Тюменских рабочих приглашают на вахту в ХМАО, гарантируя предоставить бронь от мобилизации. Также будущим сотрудникам обещать платить до 130 тысяч рублей. Вакансия опубликована на площадке по поиску работы hh.ru. «Вакансия: мастер участка (отсыпка кустов). Обязанности: организация и контроль за производством работ по дорожной отсыпке, строительству кустовых площадок. Работа на территории работодателя — ХМАО-Югра, предоставляем бронь от мобилизации», — сообщается в вакансии. Работодатель рассмотрит кандидатов с опытом работы от года. Также сотрудникам предоставят питание и проживание за счет компании. Рабочим гарантируют платить от 120 до 130 тысяч рублей. Частичная мобилизация прошла в России с 21 сентября по 28 октября. Для поддержания экономики от нее освободили 830 тысяч человек. Ранее URA.RU писало, что тюменским водителям за перевозку продуктов по России предоставят отсрочку от мобилизации.

Тюменских рабочих приглашают на вахту в ХМАО, гарантируя предоставить бронь от мобилизации. Также будущим сотрудникам обещать платить до 130 тысяч рублей. Вакансия опубликована на площадке по поиску работы hh.ru. «Вакансия: мастер участка (отсыпка кустов). Обязанности: организация и контроль за производством работ по дорожной отсыпке, строительству кустовых площадок. Работа на территории работодателя — ХМАО-Югра, предоставляем бронь от мобилизации», — сообщается в вакансии. Работодатель рассмотрит кандидатов с опытом работы от года. Также сотрудникам предоставят питание и проживание за счет компании. Рабочим гарантируют платить от 120 до 130 тысяч рублей. Частичная мобилизация прошла в России с 21 сентября по 28 октября. Для поддержания экономики от нее освободили 830 тысяч человек. Ранее URA.RU писало, что тюменским водителям за перевозку продуктов по России предоставят отсрочку от мобилизации.