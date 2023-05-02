На месте подрыва железнодорожных путей в Брянской области восстановлено движение

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Разное. Курган, тепловоз, маневровый локомотив, поезд, товорняк, чмэ3
Поезда стали ходить по железной дороге в Брянской области, которая ранее была повреждена Фото:

В Брянской области полностью восстановили движение поездов. Об этом сообщили в пресс-службе Российских железных дорог. Ранее из-за подрыва путей локомотив сошел с рельсов и загорелся.

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Что известно о подрыве железной дороги в Брянской области

«В 04:53 (мск) РЖД открыли движение поездов на перегоне Унеча — Рассуха, нарушенное 1 мая из-за схода подвижного состава в результате незаконного вмешательства в работу железной дороги», — сообщает РЖД в своем telegram-канале. Для ликвидации пожара было задействовано около 300 железнодорожников. Было восстановлено около 100 метров железнодорожного полотна.

Ранее в РЖД сообщали, что подрыв железной дороги произошел из-за незаконного вмешательства. После схода локомотива загорелось семь вагонов. Губернатор области Александр Богомаз заявил, что никто не пострадал, передает телеканал 360.

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В Брянской области полностью восстановили движение поездов. Об этом сообщили в пресс-службе Российских железных дорог. Ранее из-за подрыва путей локомотив сошел с рельсов и загорелся. «В 04:53 (мск) РЖД открыли движение поездов на перегоне Унеча — Рассуха, нарушенное 1 мая из-за схода подвижного состава в результате незаконного вмешательства в работу железной дороги», — сообщает РЖД в своем telegram-канале. Для ликвидации пожара было задействовано около 300 железнодорожников. Было восстановлено около 100 метров железнодорожного полотна. Ранее в РЖД сообщали, что подрыв железной дороги произошел из-за незаконного вмешательства. После схода локомотива загорелось семь вагонов. Губернатор области Александр Богомаз заявил, что никто не пострадал, передает телеканал 360.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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