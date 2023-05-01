В РЖД прокомментировали взрыв на путях в Брянской области

В РЖД подтвердили взрыв на ж/д путях в Брянской области
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Рабочая поездка по городу №3. Екатеринбург, рельсы, грузовой состав, цистерны, железная дорога
В Брянской области локомотив сошел с рельсов (архивное фото) Фото:

Сход локомотива в Брянской области произошел из-за незаконного вмешательства. Об этом сообщили РЖД в своем telegram-канале.

«Вмешательство посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта привело к сходу локомотива и семи вагонов грузового поезда в Брянской области», — говорится в сообщении. Уточняется, что после схождения с рельсов локомотив загорелся. Всего с путей сошло семь вагонов. По предварительной информации, пострадавших нет.

Для ликвидации последствий был создан оперативный штаб. Движение на участке дороги приостановлено.

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Сход локомотива в Брянской области произошел из-за незаконного вмешательства. Об этом сообщили РЖД в своем telegram-канале. «Вмешательство посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта привело к сходу локомотива и семи вагонов грузового поезда в Брянской области», — говорится в сообщении. Уточняется, что после схождения с рельсов локомотив загорелся. Всего с путей сошло семь вагонов. По предварительной информации, пострадавших нет. Для ликвидации последствий был создан оперативный штаб. Движение на участке дороги приостановлено.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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