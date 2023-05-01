В РЖД прокомментировали взрыв на путях в Брянской области

В РЖД подтвердили взрыв на ж/д путях в Брянской области

01 мая 2023 в 14:14 Размер текста - 17 +

В Брянской области локомотив сошел с рельсов (архивное фото) Фото: Александр Ельчищев © URA.RU Сход локомотива в Брянской области произошел из-за незаконного вмешательства. Об этом сообщили РЖД в своем telegram-канале. «Вмешательство посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта привело к сходу локомотива и семи вагонов грузового поезда в Брянской области», — говорится в сообщении . Уточняется, что после схождения с рельсов локомотив загорелся. Всего с путей сошло семь вагонов. По предварительной информации, пострадавших нет. Для ликвидации последствий был создан оперативный штаб. Движение на участке дороги приостановлено.

Сход локомотива в Брянской области произошел из-за незаконного вмешательства. Об этом сообщили РЖД в своем telegram-канале. «Вмешательство посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта привело к сходу локомотива и семи вагонов грузового поезда в Брянской области», — говорится в сообщении. Уточняется, что после схождения с рельсов локомотив загорелся. Всего с путей сошло семь вагонов. По предварительной информации, пострадавших нет. Для ликвидации последствий был создан оперативный штаб. Движение на участке дороги приостановлено.