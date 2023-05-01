В РЖД прокомментировали взрыв на путях в Брянской области

В Брянской области локомотив сошел с рельсов (архивное фото)
Сход локомотива в Брянской области произошел из-за незаконного вмешательства. Об этом сообщили РЖД в своем telegram-канале.
«Вмешательство посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта привело к сходу локомотива и семи вагонов грузового поезда в Брянской области», — говорится в
Для ликвидации последствий был создан оперативный штаб. Движение на участке дороги приостановлено.
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