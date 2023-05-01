01 мая 2023
30 апреля 2023

Аудиторы пришли с проверкой в госучреждение, которым руководил депутат гордумы Челябинска

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Первое заседание Челябинской городской думы второго созыва, где выбрали председателя, его заместителей и руководителей комиссий. Челябинск, беленков александр
Александр Беленков руководил ОГБУ до октября 2022 года Фото:

Контрольно-счетная палата (КСП) Челябинской области 2 мая приступила к проверке региональной дирекции спортивно-массовых мероприятий. Как URA.RU сообщили в пресс-службе КСП, будет проверяться период 2021—2022 годов. В это время госучреждением руководил депутат гордумы Челябинска Александр Беленков.

«Приступили к проведению контрольного мероприятия в министерстве спорта региона и ОГБУ „Дирекция спортивно-массовых мероприятий и Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ‚ГТО‘“. Предмет проверки: деятельность объектов контрольного мероприятия по формированию и использованию бюджетных средств, а также имущества, находящегося в государственной собственности области», — заявили в палате.

В 2021—2022 годах из областного бюджета на работу ОГБУ и проведение мероприятий был выделен 91 млн рублей. Аудиторы проверят расходы на выполнение государственного задания, на оплату труда и использование госимущества.

«Мы работали, выполняли свои функции. В прошлом году нас проверяло ГКУ. Нарушений не выявили. Я уверен, что и эта проверка пройдет хорошо», — сообщил URA.RU Беленков.

Беленков является помощником депутата Госдумы РФ Владимира Бурматова. В гордуму он делегирован от Тракторозаводского райсовета, куда был избран в сентябре 2019 года. ОГБУ он руководит с момента основания учреждения в 2015 году. В конце июля 2022 года Беленков написал заявление об увольнении. В отставку он ушел в октябре того же года.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Контрольно-счетная палата (КСП) Челябинской области 2 мая приступила к проверке региональной дирекции спортивно-массовых мероприятий. Как URA.RU сообщили в пресс-службе КСП, будет проверяться период 2021—2022 годов. В это время госучреждением руководил депутат гордумы Челябинска Александр Беленков. «Приступили к проведению контрольного мероприятия в министерстве спорта региона и ОГБУ „Дирекция спортивно-массовых мероприятий и Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ‚ГТО‘“. Предмет проверки: деятельность объектов контрольного мероприятия по формированию и использованию бюджетных средств, а также имущества, находящегося в государственной собственности области», — заявили в палате. В 2021—2022 годах из областного бюджета на работу ОГБУ и проведение мероприятий был выделен 91 млн рублей. Аудиторы проверят расходы на выполнение государственного задания, на оплату труда и использование госимущества. «Мы работали, выполняли свои функции. В прошлом году нас проверяло ГКУ. Нарушений не выявили. Я уверен, что и эта проверка пройдет хорошо», — сообщил URA.RU Беленков. Беленков является помощником депутата Госдумы РФ Владимира Бурматова. В гордуму он делегирован от Тракторозаводского райсовета, куда был избран в сентябре 2019 года. ОГБУ он руководит с момента основания учреждения в 2015 году. В конце июля 2022 года Беленков написал заявление об увольнении. В отставку он ушел в октябре того же года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...