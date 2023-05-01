Аудиторы пришли с проверкой в госучреждение, которым руководил депутат гордумы Челябинска

Александр Беленков руководил ОГБУ до октября 2022 года Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Контрольно-счетная палата (КСП) Челябинской области 2 мая приступила к проверке региональной дирекции спортивно-массовых мероприятий. Как URA.RU сообщили в пресс-службе КСП, будет проверяться период 2021—2022 годов. В это время госучреждением руководил депутат гордумы Челябинска Александр Беленков.

«Приступили к проведению контрольного мероприятия в министерстве спорта региона и ОГБУ „Дирекция спортивно-массовых мероприятий и Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ‚ГТО‘“. Предмет проверки: деятельность объектов контрольного мероприятия по формированию и использованию бюджетных средств, а также имущества, находящегося в государственной собственности области», — заявили в палате.

В 2021—2022 годах из областного бюджета на работу ОГБУ и проведение мероприятий был выделен 91 млн рублей. Аудиторы проверят расходы на выполнение государственного задания, на оплату труда и использование госимущества.

«Мы работали, выполняли свои функции. В прошлом году нас проверяло ГКУ. Нарушений не выявили. Я уверен, что и эта проверка пройдет хорошо», — сообщил URA.RU Беленков.

Беленков является помощником депутата Госдумы РФ Владимира Бурматова. В гордуму он делегирован от Тракторозаводского райсовета, куда был избран в сентябре 2019 года. ОГБУ он руководит с момента основания учреждения в 2015 году. В конце июля 2022 года Беленков написал заявление об увольнении. В отставку он ушел в октябре того же года.