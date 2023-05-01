01 мая 2023
30 апреля 2023
29 апреля 2023

Власти ЯНАО будут доплачивать мэриям за помощь бизнесу

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт Деньги. Москва, пять тысяч, деньги, наличные, купюры, банкноты
На Ямале введут налоговый кешбэк для муниципалитетов за работу с бизнесом Фото:

Власти ЯНАО начнут доплачивать муниципалитетам за развитие предпринимательства в регионе. Таким образом, новый механизм будет стимулировать мэрии к созданию выгодных условий для бизнеса, сообщили в окружном правительстве.

«Правительство региона разработало новый механизм стимулирования муниципалитетов к созданию условий для развития бизнеса. Городам и районам, в которых налоговые поступления в бюджет от предпринимателей превышают средний показатель по региону, будут выплачивать кешбэк от округа», — уточнили в правительстве.

Ямал стал первым регионом в стране, в котором будет реализоваться такая поддержка. Это предложил сам губернатор округа Дмитрий Артюхов. Сумма будет зависеть от налоговых поступлений за последние пять лет. Уточняется, что выплаты можно потратить только на мероприятия по поддержке бизнеса.

Ранее сообщалось, что в ЯНАО бизнесменам помогут запустить новые инвестиционные проекты. Планировалось, что в трех городах округа откроются автомойка и комплекс по обслуживанию техники для активного отдыха.

Главные новости ЯНАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Власти ЯНАО начнут доплачивать муниципалитетам за развитие предпринимательства в регионе. Таким образом, новый механизм будет стимулировать мэрии к созданию выгодных условий для бизнеса, сообщили в окружном правительстве. «Правительство региона разработало новый механизм стимулирования муниципалитетов к созданию условий для развития бизнеса. Городам и районам, в которых налоговые поступления в бюджет от предпринимателей превышают средний показатель по региону, будут выплачивать кешбэк от округа», — уточнили в правительстве. Ямал стал первым регионом в стране, в котором будет реализоваться такая поддержка. Это предложил сам губернатор округа Дмитрий Артюхов. Сумма будет зависеть от налоговых поступлений за последние пять лет. Уточняется, что выплаты можно потратить только на мероприятия по поддержке бизнеса. Ранее сообщалось, что в ЯНАО бизнесменам помогут запустить новые инвестиционные проекты. Планировалось, что в трех городах округа откроются автомойка и комплекс по обслуживанию техники для активного отдыха.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...