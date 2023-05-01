Власти ЯНАО будут доплачивать мэриям за помощь бизнесу

Власти ЯНАО начнут доплачивать муниципалитетам за развитие предпринимательства в регионе. Таким образом, новый механизм будет стимулировать мэрии к созданию выгодных условий для бизнеса, сообщили в окружном правительстве.
«Правительство региона разработало новый механизм стимулирования муниципалитетов к созданию условий для развития бизнеса. Городам и районам, в которых налоговые поступления в бюджет от предпринимателей превышают средний показатель по региону, будут выплачивать кешбэк от округа», — уточнили в правительстве.
Ямал стал первым регионом в стране, в котором будет реализоваться такая поддержка. Это предложил сам губернатор округа Дмитрий Артюхов. Сумма будет зависеть от налоговых поступлений за последние пять лет. Уточняется, что выплаты можно потратить только на мероприятия по поддержке бизнеса.
Ранее сообщалось, что в ЯНАО бизнесменам помогут запустить новые инвестиционные проекты. Планировалось, что в трех городах округа откроются автомойка и комплекс по обслуживанию техники для активного отдыха.
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