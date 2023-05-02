Командующий сухопутных войск Украины лично приехал в Бахмут

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вооруженные силы Украины.stock, ВСУ, stock
Александр Сырский проверил бригады ВСУ под Бахмутом Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Командующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Сырский приехал в Бахмут (Артемовск). Во время визита он выразил надежду на удержание Бахмута Украиной.

«Приехал к нашим воинам, выполняющим боевые задания на Бахмутском направлении. Вместе с командирами мы приняли ряд необходимых решений, направленных на обеспечение эффективной обороны», — написал Александр Сырский в своем telegram-канале. Он также заявил, что верит в удержание Бахмута, несмотря на большие потери ВСУ в городе.

Статья по теме
Чем важен Бахмут для России и почему его так долго не могут взять

Уличные бои в городе идут с 31 декабря 2022 года. За это время бойцы ЧВК «Вагнер» продвинулись до центра Бахмута. 2 апреля основатель военной компании Евгений Пригожин заявил, что город юридически взят. В тот день он водрузил на здание администрации российский флаг. Советник президента Украины Владимира Зеленского Александр Роднянский 1 марта заявил, что ВСУ могут отступить из Бахмута спустя девять месяцев боев, передает «Федеральное агентство новостей».

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Командующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Сырский приехал в Бахмут (Артемовск). Во время визита он выразил надежду на удержание Бахмута Украиной. «Приехал к нашим воинам, выполняющим боевые задания на Бахмутском направлении. Вместе с командирами мы приняли ряд необходимых решений, направленных на обеспечение эффективной обороны», — написал Александр Сырский в своем telegram-канале. Он также заявил, что верит в удержание Бахмута, несмотря на большие потери ВСУ в городе. Уличные бои в городе идут с 31 декабря 2022 года. За это время бойцы ЧВК «Вагнер» продвинулись до центра Бахмута. 2 апреля основатель военной компании Евгений Пригожин заявил, что город юридически взят. В тот день он водрузил на здание администрации российский флаг. Советник президента Украины Владимира Зеленского Александр Роднянский 1 марта заявил, что ВСУ могут отступить из Бахмута спустя девять месяцев боев, передает «Федеральное агентство новостей».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...