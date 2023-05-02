Командующий сухопутных войск Украины лично приехал в Бахмут

02 мая 2023 в 12:04 Размер текста - 17 +

Александр Сырский проверил бригады ВСУ под Бахмутом Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Командующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Сырский приехал в Бахмут (Артемовск). Во время визита он выразил надежду на удержание Бахмута Украиной. «Приехал к нашим воинам, выполняющим боевые задания на Бахмутском направлении. Вместе с командирами мы приняли ряд необходимых решений, направленных на обеспечение эффективной обороны», — написал Александр Сырский в своем telegram-канале. Он также заявил, что верит в удержание Бахмута, несмотря на большие потери ВСУ в городе. Статья по теме Чем важен Бахмут для России и почему его так долго не могут взять Уличные бои в городе идут с 31 декабря 2022 года. За это время бойцы ЧВК «Вагнер» продвинулись до центра Бахмута. 2 апреля основатель военной компании Евгений Пригожин заявил, что город юридически взят. В тот день он водрузил на здание администрации российский флаг. Советник президента Украины Владимира Зеленского Александр Роднянский 1 марта заявил, что ВСУ могут отступить из Бахмута спустя девять месяцев боев, передает «Федеральное агентство новостей».

Командующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Сырский приехал в Бахмут (Артемовск). Во время визита он выразил надежду на удержание Бахмута Украиной. «Приехал к нашим воинам, выполняющим боевые задания на Бахмутском направлении. Вместе с командирами мы приняли ряд необходимых решений, направленных на обеспечение эффективной обороны», — написал Александр Сырский в своем telegram-канале. Он также заявил, что верит в удержание Бахмута, несмотря на большие потери ВСУ в городе. Уличные бои в городе идут с 31 декабря 2022 года. За это время бойцы ЧВК «Вагнер» продвинулись до центра Бахмута. 2 апреля основатель военной компании Евгений Пригожин заявил, что город юридически взят. В тот день он водрузил на здание администрации российский флаг. Советник президента Украины Владимира Зеленского Александр Роднянский 1 марта заявил, что ВСУ могут отступить из Бахмута спустя девять месяцев боев, передает «Федеральное агентство новостей».