В Польше заявили о готовности требовать репарации с России

02 мая 2023 в 12:09 Размер текста - 17 +

Власти Польши потребовали от Германии 1,3 триллиона долларов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Польша будет готова требовать репарации от России, как только получит их с Германии. Об этом заявил руководитель бюро международной политики канцелярии польского президента Марчин Пшидач. Ранее власти Польши потребовали от Германии 6,2 триллиона злотых (примерно 1,3 триллиона долларов) в качестве репараций за ущерб от Второй мировой войны. Издание Financial Times задалось вопросом, почему Польша не выставляет счет к России, ведь «Польша была разделена Германией и Советским Союзом в 1939 году». «Мы считаем, что сможем начать диалог с Берлином [по поводу выплат]… Как только будет достигнут успех с Германией, следующим шагом может стать начало такой дискуссии с Россией», — заявил Пшидач Financial Times . Ранее научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков предупредил, что требования Польши к России о выплате репараций за Вторую мировую войну являются юридически абсолютно бессмысленными. Он подчеркнул, что возможный объем встречных претензий Польше от России окажется во много раз большим.

Польша будет готова требовать репарации от России, как только получит их с Германии. Об этом заявил руководитель бюро международной политики канцелярии польского президента Марчин Пшидач. Ранее власти Польши потребовали от Германии 6,2 триллиона злотых (примерно 1,3 триллиона долларов) в качестве репараций за ущерб от Второй мировой войны. Издание Financial Times задалось вопросом, почему Польша не выставляет счет к России, ведь «Польша была разделена Германией и Советским Союзом в 1939 году». «Мы считаем, что сможем начать диалог с Берлином [по поводу выплат]… Как только будет достигнут успех с Германией, следующим шагом может стать начало такой дискуссии с Россией», — заявил Пшидач Financial Times. Ранее научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков предупредил, что требования Польши к России о выплате репараций за Вторую мировую войну являются юридически абсолютно бессмысленными. Он подчеркнул, что возможный объем встречных претензий Польше от России окажется во много раз большим.