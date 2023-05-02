В Польше заявили о готовности требовать репарации с России

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Власти Польши потребовали от Германии 1,3 триллиона долларов Фото:

Польша будет готова требовать репарации от России, как только получит их с Германии. Об этом заявил руководитель бюро международной политики канцелярии польского президента Марчин Пшидач.

Ранее власти Польши потребовали от Германии 6,2 триллиона злотых (примерно 1,3 триллиона долларов) в качестве репараций за ущерб от Второй мировой войны. Издание Financial Times задалось вопросом, почему Польша не выставляет счет к России, ведь «Польша была разделена Германией и Советским Союзом в 1939 году». «Мы считаем, что сможем начать диалог с Берлином [по поводу выплат]… Как только будет достигнут успех с Германией, следующим шагом может стать начало такой дискуссии с Россией», — заявил Пшидач Financial Times.

Ранее научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков предупредил, что требования Польши к России о выплате репараций за Вторую мировую войну являются юридически абсолютно бессмысленными. Он подчеркнул, что возможный объем встречных претензий Польше от России окажется во много раз большим.

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Польша будет готова требовать репарации от России, как только получит их с Германии. Об этом заявил руководитель бюро международной политики канцелярии польского президента Марчин Пшидач. Ранее власти Польши потребовали от Германии 6,2 триллиона злотых (примерно 1,3 триллиона долларов) в качестве репараций за ущерб от Второй мировой войны. Издание Financial Times задалось вопросом, почему Польша не выставляет счет к России, ведь «Польша была разделена Германией и Советским Союзом в 1939 году». «Мы считаем, что сможем начать диалог с Берлином [по поводу выплат]… Как только будет достигнут успех с Германией, следующим шагом может стать начало такой дискуссии с Россией», — заявил Пшидач Financial Times. Ранее научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков предупредил, что требования Польши к России о выплате репараций за Вторую мировую войну являются юридически абсолютно бессмысленными. Он подчеркнул, что возможный объем встречных претензий Польше от России окажется во много раз большим.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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