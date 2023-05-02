В Польше заявили о готовности требовать репарации с России

Польша будет готова требовать репарации от России, как только получит их с Германии. Об этом заявил руководитель бюро международной политики канцелярии польского президента Марчин Пшидач.
Ранее власти Польши потребовали от Германии 6,2 триллиона злотых (примерно 1,3 триллиона долларов) в качестве репараций за ущерб от Второй мировой войны. Издание Financial Times задалось вопросом, почему Польша не выставляет счет к России, ведь «Польша была разделена Германией и Советским Союзом в 1939 году». «Мы считаем, что сможем начать диалог с Берлином [по поводу выплат]… Как только будет достигнут успех с Германией, следующим шагом может стать начало такой дискуссии с Россией», — заявил Пшидач
Ранее научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков предупредил, что требования Польши к России о выплате репараций за Вторую мировую войну являются юридически абсолютно бессмысленными. Он подчеркнул, что возможный объем встречных претензий Польше от России окажется во много раз большим.
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